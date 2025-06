Sara Errani partecipa al Premier Padel Roma, iniziato il 9 giugno 2025: la sua carriera tra tennis e padel

Lunedì 9 giugno 2025 è iniziato il Premier Padel Roma, terzo Simposio Internazionale organizzato dall’Istituto “Roberto Lombardi” e dedicato al Padel a cui partecipa la tennista Sara Errani, pronta a scendere in campo alla conquista del terzo titolo.

Premier Padel Roma, Sara Errani dal tennis al Padel

“Sono felicissima di giocare qua. È pazzesco vedere questi campi montati così, è incredibile. Sono contentissima dell’opportunità di essere qua e carica” ha affermato Sara Errani a SuperTennis alla vigilia dell’esordio nel BNL Italy Major Premier Padel. Il tennis è il suo grande amore, il padel, invece, una passione che anno dopo anno la sta conquistando. “Adesso cerco solo di divertirmi. Sicuramente il singolo basta, mi dedicherò solo ai doppi e perché no aggiungerci qualche turno di padel” ha detto.

Leggi anche: — Oggi a Roma, gli appuntamenti da non perdere oggi nella Capitale

La professionista è appena tornata da Parigi con due trofei Slam, doppio femminile e doppio misto, ed ora si sta preparando alla nuova avventura. La sua compagna di gioco sarà Giulia Dal Pozzo, un’altra atleta molto brava con la quale è riuscita a trovare un equilibrio in campo, utile ad arrivare all’obiettivo. Colleghe e amiche, Sara ha trovato in Giulia una persona unica, riferendo che per lei è fondamentale scegliere bene con chi partecipare ad una competizione sportiva.

Una carriera ricca di premi

Che a Sara Errani piaccia vincere è un dato di fatto. Ed ora è pronta a farlo a Roma, al Foro Italico, dove sarà acclamata dal pubblico italiano.

La sua carriera fino ad oggi è ricca di soddisfazioni, tra trofei e partecipazioni di un certo spessore: dieci anni fa fu la prima italiana a disputare un torneo del circuito internazionale, a Valencia con Anabel Medina Garrigues, mentre quest’anno ha già calcato i campi dei tornei FIP di Melbourne e Dubai, prima con la ct azzurra Tatiana Garbin e poi con Caterina Baldi.

Non ci resta che seguirla e augurarle tanta fortuna, anche se, una professionista come lei non ne ha bisogno.

FOTO: SHUTTERSTOCK