A due passi da Roma, c’è Posticciola: un piccolo borgo della Valle del Turano dove tradizione e innovazione convivono davvero.

A due passi da Roma, nel cuore della Valle del Turano, tra natura e silenzi, esistono realtà straordinarie, in grado di sorprendere per creatività e spirito comunitario. Piccoli borghi che, pur lontani dai grandi circuiti turistici, riescono a reinventarsi con idee originali e partecipate. È il caso di Posticciola, un esempio concreto e virtuoso di come tradizione e innovazione possano convivere davvero.

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Posticciola: un museo diffuso tra storia e creatività

Affacciato sul lago del Turano e a pochi chilometri da Rieti, Posticciola è una piccola frazione che ha trasformato le sue stradine in un vero museo a cielo aperto. Qui nasce un progetto di “museo diffuso” dedicato alle tradizioni contadine e artigiane, con installazioni disseminate lungo i vicoli che raccontano la vita quotidiana di un tempo: dal lavoro nei campi alla cucina, fino ai mestieri ormai scomparsi. Il percorso si sviluppa attraverso diverse “stazioni”, ognuna pensata per restituire uno spaccato autentico della memoria locale, rendendo il borgo un’esperienza immersiva e accessibile a tutti.

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Accanto alla tradizione, Posticciola ha saputo aprirsi anche all’arte contemporanea, trasformandosi in una galleria a cielo aperto grazie a murales e decorazioni diffuse. Le opere, tra cui quelle realizzate dall’artista Uman, convivono con fiori, piante e installazioni curate direttamente dagli abitanti, che hanno contribuito a rendere unico ogni angolo del paese.

Il “decalogo del cittadino” che accoglie i visitatori

Nel piccolo borgo di Posticciola, l’accoglienza non è solo una parola, ma una pratica quotidiana. A ricordarlo ai visitatori è un elemento tanto semplice quanto significativo: il “decalogo del cittadino”, affisso su una parete del paese.

Il messaggio è chiaro: il turista è il benvenuto, ma deve rispettare i luoghi, le persone e il ritmo di una comunità che ha fatto della cura uno dei suoi valori principali. Inoltre, allo stesso tempo, il decalogo invita anche gli abitanti a mantenere un atteggiamento aperto e accogliente, creando un equilibrio virtuoso tra ospitalità e tutela del territorio.

Un piccolo gesto, dunque, che racconta molto più di quanto sembri: la volontà di preservare l’identità del luogo senza chiudersi al mondo, trasformando ogni visita in un’esperienza fatta non solo di bellezza, ma anche di rispetto.

Photo Credits: Annarita Canalella

Photo Credits: Annarita Canalella