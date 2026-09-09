Il Porto di Traiano nasconde un enorme esagono romano che, dopo quasi 2.000 anni, continua a essere perfettamente visibile dall’alto.

Alle porte di Roma c’è una figura geometrica così precisa da sembrare realizzata oggi, con la nostra tecnologia: un enorme esagono che, nonostante siano trascorsi quasi duemila anni, continua a stupire tutti coloro che si trovano ad osservare il territorio dall’alto. Si tratta di un segno lasciato da una delle più sorprendenti opere d’ingegneria dell’antichità, capace ancora oggi di imprimere la propria forma nel paesaggio di Fiumicino.

Il Porto di Traiano, l’esagono costruito per servire Roma (perché si vede ancora dall’alto)

Il grande bacino esagonale fu creato all’inizio del II secolo d.C. dall’imperatore Traiano, come ampliamento del precedente porto voluto dall’imperatore Claudio. Traiano affidò il progetto ad Apollodoro di Damasco, che realizzò un approdo più interno, scavato nella terraferma e collegato al sistema portuale della foce del Tevere.

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Il bacino occupava originariamente circa 32 ettari, aveva lati lunghi circa 358 metri e raggiungeva un diametro massimo di 716 metri. La sua forma non trova precedenti tra i porti antichi e consentiva di organizzare in modo efficiente attracchi e attività commerciali. Le sponde inclinate attenuavano il moto ondoso, mentre grandi blocchi di travertino permettevano di assicurare le navi.

Per secoli il Porto di Traiano è stato fondamentale per i rifornimenti alimentari della Capitale: intorno alle banchine sorgevano magazzini, silos e strutture destinate alle merci, poi trasportate verso Roma attraverso il Tevere.

Con il progressivo declino del Portus, l’area cambiò lentamente volto, ma la geometria del bacino non è mai scomparsa. Anzi, oggi l’antico esagono è ancora chiaramente riconoscibile nelle immagini satellitari o se si viaggia in aereo e si guarda fuori dall’oblò: vegetazione e terreno continuano a seguirne il perimetro, continuando a rendere un’infrastruttura romana di quasi duemila anni fa una gigantesca impronta ancora leggibile dall’alto. E la grandezza di Roma è anche questa.