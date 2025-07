Novità in arrivo per Porta Portese: il mercato storico si rinnova pur mantenendo la sua tradizione storica

Il Nuovo Mercato di Porta Portese si rinnova: è prevista una trasformazione, mantenendo la sua storica vocazione popolare. Le modifiche si basano su un principio di continuità, conciliando il rispetto della memoria storica del luogo con una moderna visione dello spazio pubblico. Il sindaco Roberto Gualtieri e presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, con la vice presidente municipale con delega alle Attività Produttive Alessia Salmoni e il direttore del Municipio Salvatore Buccola, hanno illustrato i dettagli dell’intervento durante la Commissione in Campidoglio.

Porta Portese, il nuovo mercato con una tradizione storica

Il mercato di Porta Portese è uno dei mercati settimanali più grandi d’Europa che sta per essere trasformato in qualcosa di ancora più bello. Secondo quanto riferito dall’amministrazione di Roma, esso avrà un nuovo logo, realizzato da Benedetta Sartorari, vincitrice del concorso di idee bandito per restituire identità visiva allo storico presidio commerciale.

Inoltre, il mercato fare parte di una strategia più ampia che ha l’obiettivo di rilanciare i mercati di Roma per valorizzarli sia come luoghi di economia di prossimità, ma anche come spazi vivi di aggregazione, socialità e inclusione.

Per Porta Portese è stato pianificato un “Banco Tipo”, con lo scopo di garantire omogeneità estetica e funzionalità, caratterizzato da una perimetrazione e marcatura a terra per favorire ordine e fruibilità. È prevista anche una zona in cui saranno presenti aree di sosta e di servizio, una ricollocazione degli stalli dei banchi di vendita, secondo una logica razionale e funzionale, e una nuova viabilità di servizio, con attenzione a vie di fuga, passaggi pedonali e percorsi riservati ai mezzi di soccorso.

La riqualificazione del mercato storico: un sogno che diventa realtà

La riqualificazione del mercato di Porta Portese è un progetto rimasto in cantiere a lungo. Oggi, finalmente, sta per concretizzarsi grazie al lavoro di varie realtà come l’amministrazione comunale, il Municipio XII, tutti gli uffici decentrati e centrali che hanno collaborato per raggiungere l’obiettivo e arrivare alla chiusura positiva della Conferenza dei Servizi. Secondo quanto riferito durante l’evento di presentazione, entro l’anno sarà pubblicato il bando per le assegnazioni dei posteggi.

“Confidiamo di vedere la configurazione del nuovo mercato nel 2026: siamo riusciti a registrare il logo che è di proprietà esclusiva di Roma Capitale, in 14 classi merceologiche, e a collaborare tutti insieme per creare un forte elemento identitario che portasse alla riqualificazione dell’intero quadrante”, ha affermato il Presidente del Municipio XII Tomassetti.

La vice presidente Salmoni ha tenuto a precisare che Porta Portese è un luogo di incontro tra generazioni, una vera e propria rete sociale resiliente “che ha superato diverse epoche, restando sempre fedele a se stesso”.

