Tra i ponti più antichi di Roma, Ponte Nomentano attraversa l’Aniene al Monte Sacro e custodisce secoli di storia e un celebre incontro.

Tra i ponti più antichi e suggestivi della Capitale, Ponte Nomentano ci racconta una storia che attraversa secoli di vicende politiche, militari e religiose. Situato lungo la via Nomentana, dove la strada supera il fiume Aniene ai piedi del Monte Sacro, questo ponte conserva ancora oggi tracce evidenti delle molte epoche che lo hanno trasformato. E qui, secondo la tradizione, si svolse anche uno degli incontri più simbolici della storia medievale europea.

LEGGI ANCHE: Un nuovo Caravaggio a Palazzo Barberini: è il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini

Ponte Nomentano: un collegamento tra l’antica Roma e l’età medievale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ponte Nomentano sorge nel punto in cui l’antica via Nomentana attraversava l’Aniene, in una zona frequentata fin dall’antichità anche per il passaggio delle mandrie durante la transumanza. Il ponte originario è databile tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C., anche se nel corso dei secoli ha subito numerosi rifacimenti.

LEGGI ANCHE: — Il ponte inglese di Roma esiste davvero: perché al Ponte Palatino si guida al contrario

In origine presentava una doppia arcata sul fiume, ma oggi se ne conserva soltanto una sul lato del Monte Sacro. L’aspetto attuale, con il grande arco in travertino e le strutture laterali, riflette interventi realizzati in epoche diverse, che raccontano la lunga evoluzione del monumento.

Nel corso del Medioevo il ponte fu trasformato in una vera struttura difensiva: nel Quattrocento papa Niccolò V ne ordinò il restauro e fece realizzare la caratteristica fortificazione merlata. Ancora oggi si conserva una delle torri che un tempo ospitavano i corpi di guardia incaricati di controllare l’accesso al ponte.

Il ponte è legato anche a un episodio entrato nella tradizione storica. Pare infatti che fu proprio in questo luogo che papa Leone III incontrò Carlo Magno nell’anno 800, quando il sovrano franco giunse a Roma per essere incoronato imperatore del Sacro Romano Impero.

Photo Credits: Shutterstock