Roma: il Ponte Nomentano è molto di più di un passaggio sull’Aniene. Custodisce ed evoca il passaggio tra due mondi.

A Roma c’è un ponte meno famoso di altri, ma capace di custodire un’immagine potente, che richiama un antico confine: il Ponte Nomentano non è solo un attraversamento sull’Aniene, ma un luogo che per secoli ha evocato l’idea del passaggio tra due mondi, tra città e campagna, tra sicurezza e ignoto, tra storia visibile e suggestione popolare.

Ponte Nomentano a Roma: l’accesso fortificato che controllava l’ingresso alla città

Il Ponte Nomentano è uno di quei luoghi di Roma che sembrano rimasti ai margini dei grandi itinerari turistici, e proprio per questo conservano una forza particolare. Non ha la fama scenografica di Ponte Sant’Angelo né la centralità urbana dei ponti sul Tevere, ma custodisce una storia diversa, più silenziosa e quasi di frontiera.

LEGGI ANCHE:– Il ponte inglese di Roma esiste davvero: perché al Ponte Palatino si guida al contrario

Nel Medioevo non era soltanto un passaggio sull’Aniene. La sua struttura fortificata, con torri e mura, gli dava l’aspetto di una piccola fortezza. Serviva a controllare chi entrava e usciva dalla città, e secondo la tradizione poteva essere chiuso di notte. Non era quindi un semplice collegamento viario: era una soglia sorvegliata, un punto in cui il movimento delle persone diventava anche questione di sicurezza.

È da questa funzione concreta che nasce parte del suo fascino. Attraversarlo significava lasciare uno spazio protetto e inoltrarsi verso un territorio meno controllato: da una parte la città, dall’altra la campagna; da una parte il conosciuto, dall’altra l’ignoto.

Alcune tradizioni popolari lo descrivevano come un luogo “liminale”, cioè sospeso, di confine non solo geografico ma anche spirituale. Attraversarlo di notte poteva evocare presenze misteriose o incontri inquietanti, proprio perché il ponte segnava il passaggio verso uno spazio meno familiare.

Oggi l’atmosfera è molto diversa: il Ponte Nomentano è tranquillo, poco affollato, lontano dal turismo più rumoroso. Eppure conserva quella sensazione antica di soglia, come se tra le sue pietre fosse rimasta impressa l’idea di un confine invisibile.

Photo Credits: Alessia Malorgio