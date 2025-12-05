Roma si prepara al ponte dell’Immacolata: tre giorni tra eventi, mostre, luminarie e atmosfere natalizie per tutte le età.

Il ponte dell’Immacolata è alle porte e quest’anno è pronto a regalare ai romani e ai visitatori della Capitale un weekend più lungo del solito: con il 6 dicembre che cade di sabato, il 7 domenica e l’8 festivo, molti avranno tre giorni pieni per godersi atmosfere natalizie, mostre, luminarie e grandi eventi in città. La Capitale si prepara con un programma ricchissimo di appuntamenti per tutte le età, tra tradizione, cultura e divertimento.

L’omaggio di Papa Leone all’Immacolata

Lunedì 8 dicembre è previsto il momento religioso più atteso del periodo: l’omaggio di Papa Leone alla statua dell’Immacolata in piazza di Spagna, fissato alle 16:00, in un rito che richiama ogni anno migliaia di fedeli e curiosi, segnando simbolicamente l’inizio del Natale romano.

Roma: gli eventi del ponte dell’Immacolata. Christmas World a Villa Borghese

Uno degli eventi più scenografici del ponte è Christmas World a Villa Borghese, aperto dal 29 novembre all’11 gennaio e allestito su oltre 40mila metri quadri. Qui i visitatori possono vivere un viaggio tra città simbolo del Natale, attrazioni come la pista di pattinaggio sotto il Ponte di Brooklyn e spettacoli con performer, Babbo Natale ed elfi.

Musei civici e siti archeologici gratis

Domenica 7 dicembre torna la formula classica della prima domenica del mese: musei civici e siti archeologici gratuiti. Saranno visitabili numerose sedi come Musei Capitolini, Ara Pacis, Mercati di Traiano, Fori Imperiali, Centrale Montemartini e molte mostre temporanee, oltre a visite guidate speciali con prenotazione obbligatoria.

Ponte dell’Immacolata: a Roma l’evento dell’accensione dell’Albero e delle luminarie

Il ponte è anche il momento ufficiale in cui Roma “accende” il suo Natale. L’8 dicembre sono previste l’accensione delle luci di via del Corso e dell’albero in piazza del Popolo, con la partecipazione del sindaco e performance musicali della Scuola di Canto del Teatro dell’Opera.

All’EUR debutta la Roma Eye, la ruota panoramica più alta mai installata a Roma, alta 50 metri. L’8 dicembre accensione ufficiale con musica, spettacoli e villaggio natalizio affacciato sul laghetto.

Infine, immancabile il tradizionale mercatino della Befana a piazza Navona, aperto dal mattino fino a notte fonda e inaugurato simbolicamente dal sindaco il 6 dicembre.

Photo credits: Shutterstock