Il ponte dell’Immacolata diventa un viaggio nel meraviglioso mondo del Natale grazie a Magic Camper Christmas, l’evento che dal 6 all’8 dicembre trasforma MagicLand – il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia – in una tappa imperdibile per tutti gli appassionati del turismo in camper.

Per tre giorni, l’area esterna adiacente all’ingresso del Parco si trasformerà in un vero e proprio villaggio su ruote, un punto di incontro per camperisti provenienti da tutta Italia che scelgono di vivere la magia delle feste da una prospettiva unica: quella del viaggio libero, comodo, autentico. Una community itinerante che trova in MagicLand la sua “base” privilegiata per scoprire Magic Christmas 2025, l’incantevole universo natalizio che ogni anno accende il Parco con atmosfere luminose, spettacoli e installazioni immersive.

Un Natale da vivere (anche) a quattro ruote

Il cuore dell’esperienza è ovviamente il Parco, vestito a festa con tutte le incredibili attrazioni del periodo natalizio. I camperisti potranno immergersi nelle proposte di Magic Christmas 2025, tra cui:

L’incontro con Babbo Natale nel suo Castello, un must per famiglie e bambini

La Fabbrica delle Bollallegre, nuovo percorso teatrale ricco di effetti e stupore.

Magic Winter, l’ampia area gonfiabili dove i più piccoli possono scatenare tutta la loro energia.

Regno Adventour, un viaggio suggestivo tra luci ed elementi fiabeschi.

Il musical “Lucy e il Mistero della Magia Perduta”, un’avventura emozionante a teatro.

Aurora: Lights of Wonder, lo spettacolo immersivo ospitato nel planetario più grande d’Europa.

A tutto questo si aggiungono parate, animazioni itineranti, mercatini di Natale, specialità gastronomiche e il romantico Magic Christmas Express, il trenino che permette di esplorare il Parco avvolti da un’atmosfera fiabesca. Per chi desidera un tocco speciale, disponibile anche il servizio truccabimbi Elface Painting (non incluso nel biglietto).

Un weekend pensato per i camperisti

La formula è semplice e conveniente: un biglietto valido per tre giorni consecutivi, con tariffa dedicata – 19,90 euro per gli adulti, 6,90 euro per i bambini fino a 140 cm, gratuito per i piccoli sotto i 90 cm.

La sosta camper, invece, è disponibile già dalle 14:00 di venerdì 5 dicembre e fino alle 20:00 di lunedì 8, al costo di soli 10 euro per l’intero periodo, comprensivo di vigilanza notturna. La prenotazione avviene online: basta acquistare il parcheggio e presentare la ricevuta all’Infopoint per ritirare il tagliando da esporre sul cruscotto.

Libertà di viaggio e magia delle feste

Dopo il grande successo degli appuntamenti estivi dedicati al mondo camper, MagicLand ripropone un evento speciale che unisce due grandi passioni: quella per il viaggio on the road e quella per la magia delle festività. Magic Camper Christmas diventa così un modo nuovo e suggestivo di vivere il ponte dell’Immacolata, alternando la libertà del camper alla meraviglia del Natale più spettacolare del Centro-Sud Italia.

Un’occasione perfetta per chi desidera condividere emozioni, incontrare altri viaggiatori e vivere un Natale… davvero “su strada”. 🎅✨