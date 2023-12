Siete a Roma per il Ponte dell’Immacolata e siete indecisi su cosa fare? Ecco alcuni degli eventi che possono fare al caso vostro

La città eterna sa sempre come sorprendere i romani e tutti i visitatori che vi giungono in ogni periodo dell’anno. Qualcuno ha deciso di fare una gita fuoriporta in occasione del ponte dell’Immacolata: ecco cosa a fare a Roma nei prossimi giorni.

Ponte dell’Immacolata a Roma: cosa fare?

Ponte dell’Immacolata a Roma, ecco quali sono i 5 eventi più gettonati da non perdere:

Inaugurazione del Color Hotel , uno spazio di 4.000 mq. Si presenta come un hotel dalle sembianze incantevoli, ma custodisce al suo interno incredibili sorprese da vivere e condividere sui social. Si trova al primo piano del WOW SIDE SHOPPING CENTER, in Viale Donato Bramante, 31/65, 00054 a Fiumicino, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

, uno spazio di 4.000 mq. Si presenta come un hotel dalle sembianze incantevoli, ma custodisce al suo interno incredibili sorprese da vivere e condividere sui social. Si trova al primo piano del WOW SIDE SHOPPING CENTER, in Viale Donato Bramante, 31/65, 00054 a Fiumicino, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Più Libri Più Liberi: la manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (Aie), come ogni anno si tiene alla Nuvola dell’Eur. 594 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo. Cinque giorni e più di 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a letture, confronti, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. Il tema dell’edizione è Nomi, cose, città, animali, come il titolo di un gioco per bambini. Tra gli ospiti, solo per citarne alcuni, molto atteso Merlin Holland, l’unico discendente in linea diretta di Oscar Wilde che, insieme a Chiara Tagliaferri e Michele Masneri.

Christmas World a Villa Borghese , dal 2 Dicembre lo storico parco di Roma farà da cornice ad un percorso espositivo di 50.000 mq che celebra le atmosfere natalizie delle città del mondo riprodotte con straordinaria maestria da artisti italiani.

, dal 2 Dicembre lo storico parco di Roma farà da cornice ad un percorso espositivo di 50.000 mq che celebra le atmosfere natalizie delle città del mondo riprodotte con straordinaria maestria da artisti italiani. Festa del Cioccolato a Roma , l’appuntamento capitolino imperdibile per degustare il cioccolato in tutte le sue varianti: dalla tradizione alle novità senza tralasciare le sperimentazioni. Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre in Piazza Risorgimento dalle 10 alle 22.

, l’appuntamento capitolino imperdibile per degustare il cioccolato in tutte le sue varianti: dalla tradizione alle novità senza tralasciare le sperimentazioni. Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre in Piazza Risorgimento dalle 10 alle 22. Magic Christmas a Valmontone, MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, e Il Regno di Babbo Natale, la celebre destinazione natalizia di Vetralla, hanno ideato e realizzato la kermesse “Magic Christmas“, un’esperienza unica che ha trasformato il parco in una vera e propria città del Natale grazie a un ricco programma di attività, ad allestimenti spettacolari e alle favolose attrazioni per grandi e piccini.

Inoltre, Roma si accenderà in ogni via per dare il via al Natale 2023 e fare una passeggiata in centro non è mai stato così bello. A voi la scelta!

FOTO: SHUTTERSTOCK E CREDITS @Maria Consiglia Izzo