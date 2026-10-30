Ponte del 2 novembre 2026: a Roma e nel Lazio le scuole saranno aperte o chiuse? Ecco cosa prevede il calendario.

Il ponte del 2 novembre 2026 si avvicina e, a Roma e nel Lazio, studenti e famiglie si fanno la stessa domanda: lunedì si tornerà sui banchi oppure ci sarà un giorno di pausa in più? Con il giorno di Ognissanti che cade di domenica, la questione interessa soprattutto chi sperava in un fine settimana lungo, oltre che chi lunedì dovrà tornare al lavoro e dovrà dunque trovare una soluzione per i propri figli. Ma cosa accadrà nelle scuole della Capitale e della regione? Per capirlo bisogna guardare al calendario scolastico e alle possibili decisioni dei singoli istituti.

Ponte del 2 novembre: a Roma e nel Lazio le scuole sono aperte?

La risposta, in linea generale, è che si dovrebbe tornare a scuola. Il calendario scolastico regionale del Lazio per l’anno 2026-2027 non prevede una sospensione delle lezioni per lunedì 2 novembre, giorno della Commemorazione dei defunti. Non essendo una festività nazionale, quindi, la data resta normalmente un giorno di scuola.

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La festa di Ognissanti, domenica 1° novembre, coincide già con una giornata senza lezioni. Per gli alunni degli istituti romani e laziali che non hanno deliberato modifiche, il rientro è previsto proprio lunedì 2 novembre, secondo l’orario abituale.

C’è però un dettaglio importante e da non sottovalutare: ciascun istituto può adattare il calendario regionale nell’ambito della propria autonomia, rispettando il numero minimo di giorni di lezione. Alcune scuole potrebbero dunque aver scelto di sospendere le attività didattiche il 2 novembre, creando un ponte di tre giorni per chi non frequenta il sabato.

Conviene verificare il sito ufficiale della propria scuola, il registro elettronico o le comunicazioni della segreteria. Vale anche nelle altre province del Lazio.

In queste regioni gli studenti restano a casa

Se a Roma e nel Lazio le lezioni sono generalmente previste, in altre zone d’Italia gli studenti potranno godersi un giorno di vacanza in più. Secondo i calendari scolastici regionali 2026-2027, lunedì 2 novembre le scuole resteranno chiuse in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta, oltre che nella Provincia autonoma di Trento. C’è poi un caso particolare: nella Provincia autonoma di Bolzano è prevista una pausa autunnale dal 2 al 6 novembre.

Photo Credits: Shutterstock

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