Cosa fare a Roma per il ponte del 1° maggio? Ce n’è praticamente per tutti i gusti (hai solo l’imbarazzo della scelta).

Il ponte del 1° maggio a Roma è uno di quei momenti in cui la città si riempie di eventi, occasioni e attività per ogni tipo di pubblico: ma cosa si può fare durante questa giornata? Tra concerti, iniziative culturali, appuntamenti all’aria aperta e proposte gastronomiche, le possibilità sono così tante da rendere difficile una scelta. Che si resti in città o si pensi a una breve fuga fuori porta, le alternative non mancano.

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Cosa fare a Roma per il ponte del 1° maggio?

Il simbolo per eccellenza del 1° maggio a Roma resta il Concertone di Piazza San Giovanni, un evento gratuito che ogni anno richiama migliaia di persone sotto lo stesso palco. L’edizione 2026 propone un ricco cast di artisti italiani e internazionali, confermando il ruolo centrale della musica nella Festa dei Lavoratori.

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Ma l’offerta non si ferma qui. Sempre il 1° maggio apre il Parco Caracalla, a pochi passi dalle terme: un nuovo spazio urbano pensato per la socialità, con concerti, dj set, street food e talk durante tutta la giornata.

Per chi preferisce atmosfere più raccolte, all’Auditorium Conciliazione va in scena “Si canta maggio”, un evento musicale dedicato alla tradizione popolare italiana e alle grandi voci femminili.

Ma il ponte del 1° maggio è anche l’occasione perfetta per scoprire eventi alternativi. Alla Città dell’Altra Economia torna il Roma Vegan Festival (1-3 maggio), con oltre 100 espositori tra artigianato sostenibile, food e incontri. Sempre in città, il Garum Museo della Cucina ospita “Ficus al Massimo”, un mercatino dedicato a vintage, design e creatività indipendente.

Per chi ama la tradizione, fuori Roma si svolge la Sagra delle fave e del pecorino a Filacciano, un classico appuntamento gastronomico che celebra i sapori locali. E poi ci sono le alternative più semplici ma sempre efficaci: picnic nei parchi, passeggiate nelle ville storiche o gite fuori porta, scelte che ogni anno accompagnano questa giornata.

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