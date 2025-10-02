A Roma la mostra Pokémon Pocket al Circo Massimo: due giorni tra illustrazioni, installazioni interattive e la presenza speciale di Mahmood.

Il 30 settembre e l’1 ottobre Roma si è trasformata nella capitale dei Pokémon con l’arrivo della Piazza del GCC Pokémon Pocket, installazione speciale allestita negli spazi del Boscolo Circo Massimo. L’evento, organizzato da The Pokémon Company International, ha portato nel cuore della città un’inedita mostra di illustrazioni dedicate al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, ispirata a tre habitat naturali – spiaggia, deserto e prateria – e arricchita da attività interattive per tutti i fan.

Ad attirare l’attenzione non è stata solo la scenografia immersiva, ma anche la presenza di un ospite speciale: Mahmood. Il cantautore, tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea, ha partecipato all’inaugurazione sorprendendo fan e curiosi. La sua presenza ha dato un tocco ancora più pop a un appuntamento che ha unito gioco, arte e cultura visiva in pieno stile Pokémon.

La tappa romana ha inaugurato un tour europeo che, a partire da ottobre, porterà l’esperienza anche a Londra, Madrid, Parigi, Torino e Oberhausen. Intanto, il pubblico italiano ha potuto vivere due giornate uniche, tra cacce al tesoro, installazioni artistiche e murales digitali. Un assaggio di come il mondo Pokémon continui a reinventarsi, conquistando generazioni di appassionati e sorprendendo con ospiti d’eccezione.

Ai nostri microfoni – proprio in occasione dell’inaugurazione della Piazza del GCC Pokémon Pocket – Mahmood ha raccontato la sua passione per i Pokémon e quanto la cultura giapponese lo affascini e ispiri anche nella musica.