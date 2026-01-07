A Roma c’è un autobus che profuma di pizza: non marketing, ma una vera pizzeria su ruote con forno a legna, come in quartiere.

A Roma può capitare di imbattersi in un autobus che profumadi pizza appena sfornata. Non è un’installazione artistica né solo un’operazione di marketing, ma una vera pizzeria su ruote, completa di forno a legna e tavoli. Un’idea originale che mescola strada e tradizione, movimento e rituali antichi, trasformando il più familiare dei mezzi urbani in un luogo dove fermarsi, sedersi e mangiare come in una pizzeria di quartiere.

Omnibus Pizza, l’autobus della Pizza a Roma: una pizzeria che viaggia, senza perdere identità

Salire a bordo di Omnibus Pizza significa entrare in uno spazio che sorprende senza forzature. Un ex autobus di linea è stato riconvertito in un locale vero e proprio, con forno a legna, friggitrice e circa 23 posti a sedere. Non è un food truck mordi e fuggi: qui ci si accomoda, si aspetta la pizza, si guarda l’impasto diventare disco e poi cuocere. L’esperienza è fatta di tempi lenti, di rumori familiari e di quell’odore di legna che richiama subito la pizza romana più autentica.

Il progetto nasce da una scelta di vita di Marco e Cristiana, già titolari della pizzeria tradizionale “Vado al Massimo”: lasciare la staticità di una sede fissa per portare la pizzeria sotto casa delle persone. Omnibus si ferma nelle piazze di Roma Sud, partecipa a eventi nel Lazio e crea, ogni volta, una piccola comunità temporanea. Famiglie, amici e bambini salgono su un autobus per mangiare pizza e fritti come si faceva una volta, ma in una forma nuova. È una tradizione che si sposta, che incontra volti diversi e racconta la stessa storia, fatta di sacrificio, manualità e amore per un mestiere antico.

Photo Credits: OMNIBUS PIZZA