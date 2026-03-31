Vicino al Lago di Bolsena, pizza XXL e ingredienti locali: gusto e tradizione della Tuscia in un’esperienza oltre la semplice cena.

A due passi dal Lago di Bolsena esiste un luogo in cui la pizza diventa protagonista assoluta, tra formati xxl e ingredienti legati al territorio. Un’esperienza che unisce dimensioni sorprendenti e qualità, in un contesto dove il gusto incontra la tradizione locale e si trasforma in qualcosa di più di una semplice cena. Insomma, un posto che vi farà sentire al centro della Tuscia e della sua storia.

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Pizza XXL: tradizione romana in formato gigante a due passi dal Lago di Bolsena

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All’Agriturismo Parco delle Querce, a Valentano (sul Lago di Bolsena), la pizza si presenta in una versione decisamente fuori scala: fino a 50 cm, servita su taglieri di legno e pensata per essere condivisa. Ma non è soltanto una questione di dimensioni.

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L’impasto segue la tradizione romana, basso e croccante, con lievitazione a freddo fino a 24-48 ore, per garantire leggerezza e altissima digeribilità. Alla base c’è una lavorazione essenziale, fatta di acqua, farina, lievito naturale e sale, che restituisce una pizza autentica, capace di esaltare ogni ingrediente senza sovrastrutture.

Il vero punto di forza è però nelle materie prime: farine di grani antichi e farro coltivati nel viterbese, fior di latte artigianale lavorato a mano e condimenti che raccontano il territorio. Il menù, come emerge anche dalla proposta stagionale, spazia tra combinazioni classiche e varianti creative, dove prodotti locali come pecorini, salumi e ortaggi si incontrano in ricette originali.

Il risultato è un equilibrio tra tradizione e innovazione, in cui ogni pizza diventa un viaggio nei sapori della Tuscia, tra autenticità e ricerca gastronomica.

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