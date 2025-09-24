Dopo sei anni di attesa, Roma si prepara ad accogliere la IV edizione dei Pizza Awards Italia, il riconoscimento che celebra le eccellenze della pizza e i suoi protagonisti. L’appuntamento è per lunedì 29 settembre 2025, dalle ore 11:00 alle 21:00, in una giornata interamente dedicata al mondo della pizza.

L’evento, organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20 – Events Factory, è patrocinato dalla Regione Lazio e dall’Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma.

Un premio nato per valorizzare l’eccellenza italiana

I Pizza Awards Italia nascono nel 2017 dall’evoluzione del “Premio MangiaeBevi” con l’obiettivo di dare visibilità ai pizzaioli e alle pizzerie che hanno contribuito a far crescere la cultura della pizza nel nostro Paese.

“Vogliamo accendere i riflettori sulle eccellenze della pizza italiana e sui suoi più valenti rappresentanti – dichiarano gli organizzatori – offrendo un giusto riconoscimento a chi si è distinto nell’ultimo anno.”

La Pizza Conference: formazione e confronto

La giornata si aprirà con la prima edizione della Pizza Conference (ore 11:00), dal titolo “Non è tutto oro ciò che luccica”. Moderata da Tania Mauri e Vincenzo Pagano, vedrà alternarsi sul palco pizzaioli, giornalisti ed esperti per affrontare temi cruciali: falsi miti, mistificazione dei prodotti, classifiche, guide e nuove tendenze.

Un’occasione non solo di premiazione, ma anche di crescita professionale e confronto diretto tra addetti ai lavori.

Il premio della stampa

La peculiarità dei Pizza Awards Italia è che si tratta di un vero e proprio “premio della stampa”. Saranno infatti oltre 200 giornalisti gastronomici italiani a decretare i vincitori, valutando le pizzerie secondo parametri come impasto, tecnica, materie prime, regolarità, rapporto qualità–prezzo, menu e servizio.

I nomi della giuria saranno svelati solo a conclusione dell’evento.

I riconoscimenti

Durante la cerimonia saranno consegnati ben 43 premi:

La Miglior Pizzeria d’Italia e le 20 Migliori Pizzerie Regionali ;

e le ; I premi professionali: Miglior Pizzaiolo dell’anno, Miglior Pizzaiola dell’anno, Miglior Pizzaiolo Under 35 e Miglior Fornaio dell’anno;

18 premi speciali, tra cui Miglior Pizza Tradizionale, Miglior Pizza Contemporanea, Miglior Margherita, Miglior Pizza Romana, Miglior Servizio di Sala, Miglior Carta dei Vini e Miglior Progetto Sociale.

Le posizioni in classifica delle 150 migliori pizzerie d’Italia saranno svelate in diretta con un countdown condotto dalla giornalista tv Barbara Politi. Tutti i risultati saranno poi pubblicati sul sito ufficiale www.pizzaawards.it e sui media partner.

Show cooking e Gala della Pizza

Non solo premi: i Pizza Awards Italia offriranno anche momenti di spettacolo e degustazione.

A pranzo (13:00 – 14:30) , cinque maestri pizzaioli proporranno le loro creazioni: Francesco Calò, Alessandro Lo Stocco, Angelo Pezzella, Emanuele Riemma e Pierdaniele Seu.

, cinque maestri pizzaioli proporranno le loro creazioni: Francesco Calò, Alessandro Lo Stocco, Angelo Pezzella, Emanuele Riemma e Pierdaniele Seu. In serata, dopo le premiazioni, il Gala della Pizza vedrà protagonisti ai forni Salvatore Lioniello, Jacopo Mercuro, Carlo Sammarco, Gino Sorbillo e nuovamente Alessandro Lo Stocco.

Partner e degustazioni

La manifestazione è resa possibile grazie al supporto di partner come Mulino Caputo, Latteria Sorrentina, La Fiammante e Italforni. Durante l’evento, oltre alla pizza, saranno presenti banchi di degustazione con specialità gastronomiche, vini e bollicine di aziende laziali.