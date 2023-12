Roma Convention Center – La Nuvola, 6-10 dicembre 2023

Grande partecipazione ai numerosi incontri in questa seconda giornata di fiera. La Nuvola è stata invasa dall’entusiasmo di ottomila studenti provenienti da tutta Italia che hanno affollato gli stand.

Ha registrato il tutto esaurito l’evento con Pera Toons, in un Auditorium affollato di piccoli lettori attenti e divertiti: una dimostrazione di come si possa e si debba imparare giocando.

Giornata di premiazioni alla Nuvola. Gremiti gli appuntamenti che hanno visto la proclamazione dei vincitori dell’ottava edizione delPremio Strega Ragazze e Ragazzi nelle tre categorie di concorso, del romanzo vincitore del Premio Luigi Malerba Narrativa 2023 e la consegna del Premio Tokyo-Roma: parole in transito.

Tra gli appuntamenti più seguiti le Lectio Magistralis. Auditorium al completo per lo storico Alessandro Vanoli, che ci ha parlato del tempo e del senso della storia. Grande interesse per Carlotta Vagnoli, che dal 2017 tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d’Italia per avvicinare studentesse e studenti al tema del consenso e fare prevenzione sulla violenza di genere. Da segnalare i seguitissimi e magistrali interventi del matematico Roberto Natalini sul perché è bello – e a volte anche utile – studiare matematica e del filosofo Massimo Cacciari sulla metafisica concreta.

Tra gli appuntamenti di domani, venerdì 8 dicembre

In occasione dell’uscita del numero uno di «Risguardi», la rivista dei librai e delle libraie, si terrà una tavola rotonda sull’importanza e la necessità di comprendere lo spazio fisico e le scelte che stanno dietro alla proposta delle librerie per valorizzarne le specificità, con Francesca Archinto, Emanuele Cappello, Selena Daveri, Giorgio Gizzi, Manuela Stefanelli (ore 10.30, Sala Aldus). Dalle 11 Radio3 Scienza trasmetterà in diretta dalla fiera con la conduzione di Marco Motta e la redazione di Paolo Conte e Roberta Fulci (ore 11.00, Spazio Rai). Le politiche di finanziamento alle imprese del settore culturale e creativo è l’incontro con Simone Bozzato e Antonino Taormina e la moderazione di Marco Causi (ore 11.00, Sala Cepell). Indagare la lettura in un Paese che cambia sarà il tema dell’incontro Se non basta più chiedere «hai letto un libro»,con Marco Bo, Emanuela Bologna, Giuseppe Laterza e Giovanni Peresson (ore 11.30, Sala Aldus). A raccontare Silvio Berlusconi sarà Luca Bottura in Meno male che Silvio c’era, con Marianna Aprile (ore 11.30, Sala Sirio).

Su Le parole dei romanzi è centrato l’incontro in collaborazione con La lingua batte tra l’attore, sceneggiatore, regista e scrittore Antonio Manzini e la linguista Valeria Della Valle, modera Paolo Di Paolo (ore 12.00, Sala Cometa). Mimmo Del Giudice, cronista politico-parlamentare, presenta il suo libro di memorie Senatore si rivesta, che raccoglie fatti curiosi e divertenti avvenuti tra Montecitorio, Palazzo Madama e dintorni durante la I, la II e la III Repubblica, in dialogo con Mario Papalini e Gustavo Credazzi (ore 12.00, Sala Polaris). Il mondo in testa è il titolo della presentazione del libro Vittorio Vidali. Scene di vita di un rivoluzionario di professione di Diana Napoli, in dialogo con Luciana Castellina e Filippo La Porta (ore 12.30, Sala Venere). Bellezza e Verità e Bellezza è il titolo dell’incontro di presentazione dei libri Il teorema di Pitagora del matematico Paolo Zellini e Timeo in paradiso del filologo Piero Boitani, un’occasione per parlare di Pitagora e Aristotele, del Timeo e di bellezza, con gli interventidi Maura Gancitano e Andrea Colamedici (ore 12.30, Sala Sirio). Anche quest’anno Più libri più liberi è il palcoscenico per incontri e dibattiti con i protagonisti del settore dell’informazione.Enrico Mentana e Dario Fabbri presentano l’ultimo numero della rivista Domino, Fronti di guerra mondiale (ore 12.30, Auditorium). Storia passionale della guerra partigiana è la presentazione del libro di Chiara Colombini, in dialogo con Alessandro Portelli (ore 12.30, Sala Luna). L’ammazzafilm. Assalto finale è l’incontro di presentazione del libro di Stefano Disegni, che ci guiderà con la sua penna dissacrante in questa esilarante raccolta di recensioni a fumetti di 30 film di recente uscita (ore 12.30, Sala Vega). La fiera sarà occasione per presentare il nuovo numero della rivistaThe Passenger, con Marco Agosta, Wasim Dahmash, Simone Sibilio ed Eleonora Vio (ore 13.30, Sala Sirio).

Si intitola Le parole di Andrea Camilleri, la voce Neri Marcorè il reading a partire dal libro Il giudice Surra e altre indagini in Sicilia di Andrea Camilleri, introduce Gaetano Savatteri, letture di Neri Marcorè (ore 13.30, Sala Cometa). A cura del settimanale L’Espresso è l’incontro Raccontare il crimine e il potere con Enrico Bellavia, Attilio Bolzoni e Paolo Mondani (ore 13.30, Sala Vega). Nella presentazione di Magnifici ribellila storica Andrea Wulf ci porterà nella vita di Caroline Böhmer per dimostrare come alle origini della nostra modernità ci sia la scoperta di un Io che, libero di autodeterminarsi, ci consente di essere quello che siamo, perché vogliamo esserlo, in dialogo con Paolo Giordano (ore 14.00, Sala Luna). In fiera ci sarà anche Marco Travaglio che presenterà i suoi ultimi libri nell’incontro dal titolo Un anno di libri per non dimenticare (ore 14.00, Auditorium). Incontreremo lo scrittore croato Robert Perisić in un incontro dedicato al suo Disastri esistenziali e spese folli in cui l’autore ha tratteggiato dei ritratti di personaggi esilaranti e assurdi del mondo globalizzato, intervengono Elvira Mujčić e Anilda Ibrahimi, modera Paolo Di Paolo (ore 14.00, Sala Marte). L’illustratore statunitense Peter Kuper sarà alla Nuvola per presentareLa metamorfosi ma anche per riflettere sul mondo degli insetti, insieme ad Alessio Di Addezzio de La Scienza Coatta, in un incontro che sarà un omaggio a queste piccole e sottovalutate creature da cui dipende la sopravvivenza del genere umano (ore 14.00, Sala Elettra). Il pluripremiato regista tedesco Moritz Riesewieck sarà a Più libri per presentare il suo libro scritto con Hans Block, La fine della morte e per condurci in un avvincente viaggio nell’aldilà digitale in dialogo con Andrea Colamedici, introduce Joachim Bernauer, a cura di Goethe-Institut (ore 14.30, Sala Antares). Nella presentazione di L’ideologia gender è pericolosa Laura Schettini guarderà da una prospettiva storica la centralità che il gender ha guadagnato nel discorso pubblico e politico contemporaneo, i significati che gli sono stati attribuiti, la posta in palio nei conflitti in atto e del passato, con Emmanuel Betta e Maura Gancitano (ore 14.30, Sala Sirio). Pulsatilla interverrà in fiera per presentare il romanzo Il campo è aperto, in dialogo con Federica De Paolis (ore 15.00, Sala Giove).

Continuano gli incontri del format Scrittori che parlano di scrittori: domani in fiera Viola Ardone su Julio Cortázar e Teresa Ciabatti su Joan Didion, con l’introduzione di Gaja Cenciarelli (ore 15.00, Sala Polaris). La scrittrice e giornalista statunitense Margo Jefferson sarà a Più libri più liberi insieme a Gianni Riotta per presentare Sistema nervoso in costruzione, l’attesissimo seguito del pluripremiato Negroland, in cui interroga sé stessa e il concetto di autobiografia, regalandoci un memoir profondo e di incredibile bellezza (ore 15.00, Sala Elettra). Dedicata a Diego Armando Maradona sarà la presentazione del libro DiegoPolitik, di Boris Sollazzo in dialogo con Alessandro Di Battista, in cui si rifletterà sulla personalità politica, il carisma sociale e l’importanza che ha avuto il famoso calciatore nella storia contemporanea (ore 15.00, Sala Cometa). Novità vs catalogo: quanto è lunga la coda dei libri è il dialogo tra Roberto Cicala, Roberto Da Re Giustiniani, Livia Del Pino e Bruno Giancarli, a cura di AIE in collaborazione con Gruppo Piccoli Editori di AIE (ore 15.00, Sala Aldus). Si intitola Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America? il libro di Antonio Manzini in dialogo con Angelo Carotenuto (ore 15.30, Sala Luna). Gli struggenti interrogativi è il nome dell’incontro tra Daniela Collu e Stefano Pisani, sulle classifiche di manualistica come specchio del Paese e sull’idea che i manuali possano fornire una descrizione antropologica degli italiani, con la moderazione di Gianni Peresson (ore 15.30, Sala Sirio). La presentazione di Gigi Proietti. Insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e su altre amenità di Claudio Pallottini, con gli interventi di Flavio Insinna e Carlotta Proietti, illustrerà il primo docu-libro che attraverso le parole dello stesso Gigi Proietti racconta la sua visione del teatro (ore 16.00, Sala Polaris).

Un ciclo di incontri è dedicato allo scrittore Italo Calvino, in occasione del centenario della sua nascita. Si parte domani con i professori Andrea Prencipe e Massimo Sideri, in dialogo con Barbara Carfagna, chepresenteranno il loro libro Il visconte cibernetico, mettendo l’insegnamento di Calvino alla prova della tecnologia, in particolare dell’intelligenza artificiale e delle sue implicazioni. Modera Serena Scarpello (ore 16.00, Sala Elettra). Nella presentazione del volume I nomi, Laura Pugno ci consegnerà versi che si inseguono l’uno con l’altro alla ricerca di un tema, di un modo e di una vocazione, intervengono Lisa Ferlazzo Natoli e Viola Lo Moro (ore 16.00, Sala Marte). Il viaggio della tartaruga è il titolo della presentazione del libro di Carl Safina, nella quale il biologo statunitense ci accompagnerà attraverso gli oceani del mondo per catturare la delicata interazione tra le tartarughe liuto e gli umani, con Marco Motta e Gaja Lombardi Cenciarelli (ore 16.30, Sala Vega). Il matematico Piergiorgio Odifreddi ci introdurrà all’espressione massima della libertà del pensiero con un’esplorazione dei limiti della ragione nell’incontroA piccole dosi. Contro la crisi di astinenza dalla matematica, con Marco Malvaldi e Roberta Miracapillo de La Scienza Coatta (ore 16.30, Sala Cometa). In occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo, la scrittrice Alice Urciuolo presenterà La verità che ci riguarda, in cui racconta l’eredità emotiva che viene trasmessa di madre in figlia e le infinite distorsioni dell’amore, con Giulia Caminito (ore 16.30, Sala Antares). A ripercorrere la storia della Repubblica Popolare Cinese dal 1949 fino ai giorni nostri sarà Simone Pieranni, uno dei massimi esperti di Cina in Italia, in occasione dell’uscita del suo libro Tecnocina in dialogo con Cecilia Sala(ore 17.00, Auditorium).

Il regista e attore Antonio Rezza sarà in fiera per presentare Il fattaccio un romanzo che sfida le regole del noir letterario, in dialogo con Valerio Mastandrea (ore 17.00, Sala Luna). Sui lettori e libri a fumetti a tre anni dal boom di mercato sarà l’incontro Dopo il botto, con Emanuele Di Giorgi, Giovanni Ferrara, Bruno Giancarli e Caterina Marietti e la moderazione di Riccardo Corbò. A cura di AIE e Commissione Comics e Graphic Novels di AIE in collaborazione con Aldus Up (ore 17.00, Sala Aldus). Spazio. La sfida del presente è la presentazione del libro di David. W. Brown, con Paolo Nespoli e Marco Brancati.Modera Emilio Cozzi (ore 17.30, Sala Vega). Draghi, spade e magia saranno al centro dell’incontro con lo scrittore statunitense Christopher Paolini e la scrittrice fantasy Licia Troisi dal titolo Scrittori fantastici e dove trovarli, traduzione consecutiva di Seba Pezzano (ore 18.00, Sala Cometa). È vero che in Italia pubblichiamo troppi libri? è l’incontro con Paolo Ambrosini, Lorenzo Armando e Giovanni Peresson, a cura di AIE e Gruppo Piccoli editori di AIE in collaborazione con Aldus Up (ore 18.00, Sala Aldus). Tommaso Giagni ricostruirà la vita di Jim Thorpe nella presentazione del libro Afferrare un’ombra, con Marino Sinibaldi e Marina Testa (ore 18.00, Sala Polaris). In fiera ci sarà la presentazione del libro ufficiale della serie di Rai2 Noi siamo leggenda e incontreremo con il cast della serie, a cura di Rai Libri (ore 18.15, Spazio Rai). Parte da un sogno fatto dall’autore Giulio Caporaso il libro Il potere dei morti che ce lo racconterà nell’incontro Mogol: un canto universale per la salvezza del Mondo, approfondendo il confine sottile che lega il mondo dei vivi all’aldilà, tra spiritualità, preghiera, e misticismo, con gli interventi di Giulio Rapetti Mogol, Piera Vitali, Dario Ballantini e Rita Pennarola (ore 18.30, Sala Vega). Storie musicate e storie disegnate è il confronto tra il rapper Rancore e la fumettista Fumettibrutti, con Carlotta Vagnoli (ore 18.30, Auditorium). Nel libro I mangiafemmine Giulio Cavalli ci racconta che cosa succede quando la politica, un’intera classe politica, uno Stato, non sono in grado di risolvere il problema del femminicidio, con l’intervento di Igiaba Scego (ore 18.30, Sala Sirio). GREENWICH EXTRA è l’incontro in cui verrà presentata la nuova collana a cura di Giulia Caminito, Paolo Di Paolo e Alessandro Mari,in dialogo con Andrea Palombi, Manuela Piemonte e Adrián N. Bravi (ore 18.30, Sala Antares). L’Italia dei cantautori è la presentazione del libro di Luciano Valentini e Sabrina Pietrangeli che saranno in dialogo con Gianni Togni, Renato Marengo e Pino Leoni (ore 19.00, Sala Elettra).