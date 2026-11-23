A Roma apre una pista di pattinaggio gratuita a Colle Oppio, con vista sul Colosseo. Scopri le date e gli orari di apertura.

A Roma è in arrivo una novità pronta a rendere speciale l’inverno 2026: una pista di pattinaggio sul ghiaccio aprirà a Colle Oppio, offrendo a cittadini e turisti un’occasione per divertirsi a costo zero. L’ingresso, infatti, sarà completamente gratuito. Ma quando si potrà iniziare a pattinare? Quali saranno le date di apertura e quali gli orari della pista?

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Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La novità arriva nello spazio Illumina del Parco di Colle Oppio, a pochi passi dal Colosseo. Qui, dal 4 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027, saranno allestite due strutture: una pista ovale di pattinaggio sul ghiaccio, larga 17,5 metri e lunga 22, e un’area per il curling di 22,5 metri per 3. Entrambe saranno accessibili gratuitamente, sette giorni su sette.

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L’iniziativa rientra nel progetto Sport Illumina, promosso da Sport e Salute in collaborazione con le istituzioni coinvolte nella tutela e nella valorizzazione dell’area. L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinare anche i più giovani alle discipline invernali, sfruttando uno scenario insolito ma incredibilmente suggestivo, con il Colosseo sullo sfondo.

L’inaugurazione della pista è prevista per venerdì 4 dicembre alle 16:30. Alla cerimonia sono attesi il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, i vertici di Sport e Salute, rappresentanti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e atleti olimpici.

L’apertura quotidiana e le attività saranno disponibili fino alla fine di febbraio.

photo credits: shutterstock

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