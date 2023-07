Piscine all’aperto a Roma: ecco una lista di alcuni posti dove poter trascorrere alcuni momenti di relax e in acqua

L’estate è arrivata all’improvviso nonostante tutti la stessero aspettando da un po’. Le temperature si sono alzate ma le vacanze sembrano ancora troppo lontane. Come passare le giornate? Le alternative sono diverse tra cui un bel tuffo in piscina, ma cosa fare se si abita nel caos di Roma? Da qualche anno sono state costruite delle strutture, piscine all’aperto con ombrelloni, sdraio e tutti i comfort necessari per trascorrere una giornata in tranquillità e relax.

LEGGI ANCHE:–A Roma c’è il primo cinema-piscina d’Italia: puoi vedere i film mentre ti rilassi in acqua

Piscine all’aperto a Roma, dove andare per godere relax e tranquillità lontano dal caos della città

Ecco quali sono le 5 piscine all’aperto più gettonate a Roma:

Piscina delle rose al Circolo Canottieri EUR è stata costruita negli anni ’60 in occasione dei giochi olimpici. Ampia 50 metri, è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. Dal lunedì al venerdì il prezzo per gli adulti è di 10 €, nel weekend 20 €. Lettino o una sdraio sono compresi nel prezzo e l’ombrellone costa 8 € il sabato e la domenica. Non è necessario prenotare.

al Circolo Canottieri EUR è stata costruita negli anni ’60 in occasione dei giochi olimpici. Ampia 50 metri, è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. Dal lunedì al venerdì il prezzo per gli adulti è di 10 €, nel weekend 20 €. Lettino o una sdraio sono compresi nel prezzo e l’ombrellone costa 8 € il sabato e la domenica. Non è necessario prenotare. Aquaniene Sport Club è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 18.30, la domenica e festivi dalle ore 8.30 alle 18.30. L’ingresso giornaliero infrasettimanale ha un costo di10 €, quello del weekend 15 €.

è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 18.30, la domenica e festivi dalle ore 8.30 alle 18.30. L’ingresso giornaliero infrasettimanale ha un costo di10 €, quello del weekend 15 €. A.S.D. Green Hill in via Bufalotta.

in via Bufalotta. Magic Splash a Valmontone è il nuovo parco acquatico di MagicLand che sorge su una superficie di circa 40.000 mq. Un’oasi tropicale poco distante da Roma dove è possibile godere di piscine di varia profondità, aree relax e tranquillità, scivoli di ultima generazione e aree giochi per bambini. Sono presenti anche quattro punti ristoro, hamburgheria, pizzeria, panineria, chiringuito. Poi ancora il Bazar Del Mar.

Insomma, i posti sono tanti e vi è l’imbarazzo della scelta.

FOTO: SHUTTERSTOCK