Anche se ufficialmente è ancora primavera, il clima e la voglia di tuffarsi già richiamano l’estate. Che tu voglia nuotare, rilassarti all’ombra o prendere il sole, Roma offre diverse piscine pronte ad accoglierti già da questi primi giorni di giugno.

Anche se l’estate non è ancora ufficialmente iniziata, a Roma le prime ondate di caldo hanno già spinto molti a cercare refrigerio in città.

Per fortuna, diverse piscine all’aperto hanno già aperto i battenti, offrendo un’ottima occasione per rilassarsi, nuotare o semplicemente prendere il sole. Ecco una selezione delle piscine operative in questi primi giorni di giugno 2025:

Tor di Quinto – SapienzaSport

📍 Via Fornaci di Tor di Quinto, 64

Ha riaperto il 2 giugno e offre accesso al pubblico per la balneazione dalle 10:00 alle 20:00 nei giorni feriali, e dalle 9:00 nei weekend. Perfetta anche per il nuoto libero se sei abbonato. È una scelta gettonata tra studenti e residenti della zona nord.

Sporting Club Ostiense

📍 Via dei Cocchieri, 1a (via del Mare)

Aperto già dal 26 maggio, offre una piscina semiolimpionica circondata da 5.000 mq di parco alberato. Gli orari vanno dalle 8:30 fino al tramonto, con tariffe variabili in base alla fascia oraria e al giorno della settimana. Ideale per chi cerca tranquillità e natura.

Aquaniene – Il Club dei Campioni

📍 Viale della Moschea, 130

Struttura di alto livello, amata anche dagli sportivi. La piscina olimpica estiva è aperta dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 18:30, e domenica e festivi dalle 8:30 alle 18:30. Perfetta per chi vuole nuotare seriamente, ma anche per chi cerca un ambiente elegante.

Vigor Sporting Center

📍 Via Grotta di Gregna 100 (zona Collatina-Tiburtina)

Dispone di due vasche all’aperto immerse nel verde, con chiosco-bar e area relax. Tariffe abbordabili: €10 adulti/€5 bambini nei feriali, €12/€8 nel weekend. Un’ottima opzione per famiglie e gruppi di amici.

Neo Club – Parco degli Acquedotti

📍 Via degli Argonauti 18 (zona Appia/Tuscolana)

Un’oasi urbana con piscina all’aperto, lettini, ombrelloni e tanto verde. Aperto già da fine maggio, con tariffe a partire da €7, a seconda della fascia oraria. Il posto giusto per chi vuole rilassarsi nel silenzio della natura a due passi dalla città.

Villa De Sanctis

📍 Via dei Gordiani, 5 (zona Casilina)

Situata nel cuore del parco omonimo, questa piscina pubblica è già operativa. Tariffe: €10 adulti/€5 bambini per mezza giornata, fino a €20 per l’intera giornata. Un’ottima alternativa per chi cerca una soluzione accessibile nella zona est della capitale.