Nel verde di Roma riapre la piscina nascosta in un parco: ingresso da 6 euro, ristorante, relax e atmosfera estiva.

C’è una piscina nascosta nel verde di Roma che riapre finalmente per la stagione estiva e promette una pausa fresca senza uscire dalla città all’interno di un parco meraviglioso. Il prezzo d’entrata parte da 6 euro e, oltre al bagno, c’è anche la possibilità di fermarsi al ristorante, trasformando qualche ora di relax in una piccola fuga urbana. Il tutto in uno scenario favoloso: uno dei parchi più belli della Capitale, tra alberi, spazi all’aperto e un’atmosfera pensata per chi cerca un’alternativa alle solite giornate afose.

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Roma: riapre la piscina nel verde del parco della Caffarella

La struttura è il Summer Village, immerso nella Valle della Caffarella, nell’area della fonte di Egeria, tra Appio Latino e Appia Antica. È qui che sono finalmente tornate operative due piscine all’aperto in legno, circondate da zone relax e ombrelloni, pensate per offrire un clima da vacanza senza allontanarsi dal centro di Roma.

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Non si tratta del classico stabilimento cittadino: tutt’intorno ci sono alberi, prati e un contesto naturale che rende l’esperienza più appartata. La struttura punta anche su un’impostazione plastic-free e su servizi pratici: docce calde, parcheggio nelle vicinanze, accessi per persone con disabilità e un’area pet-friendly per cani di piccola taglia.

La formula è semplice: nei giorni feriali si parte da 6 euro per la mezza giornata nella zona Kahuna Lounge, mentre le tariffe salgono leggermente nei weekend e nei festivi. Sono previste diverse aree, dalla Hula Bay al Waikiki Deck a bordo piscina, con prezzi variabili in base alla posizione e alla durata dell’ingresso.

All’interno ci sono un chiosco bar per colazioni e aperitivi e un ristorante aperto a pranzo e cena, con piatti preparati con ingredienti freschi. In estate non mancano aperitivi, musica, dj set e la possibilità di organizzare feste private. Il tesseramento è obbligatorio, così come la cuffia in acqua, mentre nei weekend è consigliata la prenotazione.

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