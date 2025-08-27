Dove si gioca la partita?
La capienza dello stadio, rinnovato e adeguato per la Serie A, è salita a 12.508 posti, di cui 1.100 riservati alla Curva Sud ospiti. L’Unipol Domus di Cagliari resta indicato come stadio alternativo in caso di imprevisti, ma non sarà necessario.
Quando si gioca?
- Data: Sabato 30 agosto 2025
- Orario: Calcio d’inizio alle 20:45
Dove vedere Pisa–Roma?
- Diretta streaming: DAZN (tutte le partite di Serie A).
- Diretta TV: Sky Sport Calcio in co-esclusiva, disponibile anche su Sky Go per dispositivi mobili.
Biglietti e indicazioni di sicurezza
Per garantire un afflusso ordinato e la massima sicurezza, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha definito alcune regole:
- Residenti nella provincia di Roma: biglietti acquistabili solo per il settore ospiti e solo con tessera di fidelizzazione della A.S. Roma.
- Tifosi del Pisa: vendita riservata agli iscritti al programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club.
- Sicurezza e controllo: rafforzato il servizio di stewarding, con potenziamento dei controlli ai varchi di accesso (prefiltraggio e filtraggio).
Il sindaco Conti ha commentato:
“Con la nostra Amministrazione il Pisa ha sempre giocato in casa allo Stadio Romeo Anconetani. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa per la città, la società e la tifoseria”.
Queste misure hanno l’obiettivo di garantire un regolare svolgimento della partita e una gestione ordinata dei flussi di tifosi.