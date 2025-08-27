Dove si gioca la partita?

La capienza dello stadio, rinnovato e adeguato per la Serie A, è salita a 12.508 posti, di cui 1.100 riservati alla Curva Sud ospiti. L’Unipol Domus di Cagliari resta indicato come stadio alternativo in caso di imprevisti, ma non sarà necessario.

Quando si gioca?

Data: Sabato 30 agosto 2025

Orario: Calcio d'inizio alle 20:45

Dove vedere Pisa–Roma?

Diretta streaming: DAZN (tutte le partite di Serie A).

DAZN (tutte le partite di Serie A). Diretta TV: Sky Sport Calcio in co-esclusiva, disponibile anche su Sky Go per dispositivi mobili.

Biglietti e indicazioni di sicurezza

Per garantire un afflusso ordinato e la massima sicurezza, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha definito alcune regole:

Residenti nella provincia di Roma: biglietti acquistabili solo per il settore ospiti e solo con tessera di fidelizzazione della A.S. Roma.

biglietti acquistabili solo per il settore ospiti e solo con tessera di fidelizzazione della A.S. Roma. Tifosi del Pisa: vendita riservata agli iscritti al programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club.

vendita riservata agli iscritti al programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club. Sicurezza e controllo: rafforzato il servizio di stewarding, con potenziamento dei controlli ai varchi di accesso (prefiltraggio e filtraggio).

Il sindaco Conti ha commentato:

“Con la nostra Amministrazione il Pisa ha sempre giocato in casa allo Stadio Romeo Anconetani. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa per la città, la società e la tifoseria”.

In vista dell'afflusso di tifosi e delle restrizioni legate alla sicurezza, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito alcune regole specifiche per l'evento:

Residenti nella provincia di Roma: potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti e solo se iscritti al programma di fidelizzazione (membership) della A.S. Roma.

Tifosi del Pisa: la vendita dei tagliandi per i settori locali sarà riservata esclusivamente agli iscritti al programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club.

Sicurezza e controllo: previsti rafforzamento del servizio di stewarding, potenziamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio ai varchi d'accesso, secondo le disposizioni di settore.

Queste misure hanno l’obiettivo di garantire un regolare svolgimento della partita e una gestione ordinata dei flussi di tifosi.