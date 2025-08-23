Dove si gioca la partita?
La gara Pisa–Roma, valida per la seconda giornata della Serie A 2025-26, si disputerà regolarmente all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani di Pisa. Nonostante i lavori in corso per l’ammodernamento di alcuni settori (nuovo parterre, tunnel d’ingresso, field box, area disabili), le autorità hanno garantito la piena agibilità per l’incontro. L’eventuale stadio alternativo, in caso di imprevisti, resta l’Unipol Domus di Cagliari.
Quando si gioca?
- Data: Sabato 30 agosto 2025
- Orario: Calcio d’inizio alle 20:45
Dove vedere Pisa – Roma?
- Diretta streaming: DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A.
- Diretta TV: Sky Sport Calcio in co-esclusiva, disponibile anche su app Sky Go per dispositivi mobili.
Biglietti e indicazioni di sicurezza
In vista dell’afflusso di tifosi e delle restrizioni legate alla sicurezza, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito alcune regole specifiche per l’evento:
- Residenti nella provincia di Roma: potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti e solo se iscritti al programma di fidelizzazione (membership) della A.S. Roma.
- Tifosi del Pisa: la vendita dei tagliandi per i settori locali sarà riservata esclusivamente agli iscritti al programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club.
- Sicurezza e controllo: previsti rafforzamento del servizio di stewarding, potenziamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio ai varchi d’accesso, secondo le disposizioni di settore.
Queste misure hanno l’obiettivo di garantire un regolare svolgimento della partita e una gestione ordinata dei flussi di tifosi.