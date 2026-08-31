La Piramide Cestia di Roma riapre al pubblico dal prossimo 4 settembre con un calendario speciale di visite gratuite.

La Piramide Cestia di Roma riapre al pubblico dal prossimo 4 settembre, ridandoci la possibilità di vedere uno dei monumenti più riconoscibili della Capitale. Per celebrare la riapertura è stato predisposto un calendario speciale di visite gratuite fino al 31 ottobre, con diverse occasioni per scoprire da vicino il monumento. Un appuntamento che accompagnerà Roma verso l’autunno e ci permetterà di tornare a vivere uno dei suoi luoghi più affascinanti.

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La Piramide Cestia riapre dopo tre anni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La riapertura della Piramide Cestia arriva dopo tre anni di chiusura e al termine degli interventi realizzati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nell’ambito del Pnrr-Caput Mundi

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Il sito torna accessibile con una nuova illuminazione scenografica, esterna e interna alla camera funeraria, nuovi percorsi, pavimentazioni e pannelli informativi, oltre alla sistemazione delle aree verdi e degli spazi della colonia felina.

La Piramide fu costruita tra il 18 e il 12 a.C. come monumentale tomba di Gaio Cestio Epulone. Alta circa 36 metri, rappresenta una straordinaria testimonianza dell’“egittomania” diffusasi a Roma dopo la conquista dell’Egitto. La sua conservazione è legata anche all’inclusione, nel III secolo, nelle Mura Aureliane.

Le aperture cominceranno da venerdì 4 settembre con visite guidate serali, previste anche l’11, 18 e 25 settembre alle 19, 20 e 21. I turni ospiteranno massimo 30 persone. Le visite diurne sono previste il 5, 12 e 19 settembre alle 16.30, 17.30 e 18.30; il 26 e 27 settembre saranno disponibili sette turni dalle 10 alle 16. A ottobre si proseguirà ogni sabato, fino al 31 ottobre. Tutte le visite durano 45 minuti e sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria su Eventbrite, fino a esaurimento dei posti.

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