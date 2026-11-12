A poco più di un’ora da Roma c’è un bosco misterioso, tra mostri giganti e una piramide nascosta: sembra un mondo fantasy.

Nel cuore del Lazio, a poco più di un’ora di distanza da Roma, c’è un bosco incantato nel quale la natura nasconde qualcosa di inatteso: una piramide di pietra che sembra uscita da un racconto fantasy. Intorno, tra alberi e sentieri, si incontrano figure mostruose e gigantesche, in grado di trasformare una gita fuori porta in una vera e propria avventura. Ma dove si trova questo luogo misterioso, nel quale ogni passo sembra condurci verso un’altra epoca?

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Il bosco dei mostri giganti a due passi da Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ci troviamo ovviamente a Bomarzo, nella Tuscia viterbese, a circa 90 chilometri dalla Capitale. Qui il Sacro Bosco, conosciuto anche come Parco dei Mostri, conserva alcune sorprendenti sculture commissionate nel sedicesimo secolo da Vicino Orsini.

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Tra i massi di peperino e una folta vegetazione spuntano draghi, animali fantastici, divinità e l’inconfondibile Orco dalla bocca spalancata. Sono molto di più di semplici decorazioni: forme e iscrizioni compongono un percorso enigmatico, ancora oggi capace di incuriosire studiosi e visitatori.

La misteriosa piramide etrusca nascosta nel bosco

Ma la sorpresa più insolita si trova nel cuore del Bosco Sacro. È il Sasso del Predicatore, chiamato anche Piramide etrusca di Bomarzo. È diversa dalle classiche piramidi perché non una costruzione a blocchi, bensì un enorme masso vulcanico scavato con gradoni che salgono verso la sommità. La sua funzione originaria resta incerta, ma l’aspetto ricorda un antico altare immerso nel verde.

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