A Roma arriva il Pinocchio-bus: favole, laboratori e danza per grandi e piccoli. Ma dove si fermerà e cosa si potrà scoprire?

A Roma sta per arrivare un autobus davvero speciale, con il quale sarà possibile trasformare le avventure di Pinocchio in un’esperienza da vivere in collettività. Il Pinocchio-bus porterà nella Capitale una mattinata fatta di favole, laboratori creativi e danza, che metterà al centro il burattino più famoso della letteratura italiana. Ma dove si fermerà il bus e cosa ci sarà da scoprire?

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Pinocchio-bus a Roma: dove e quando arriva, tutte le attività dal teatro alla street dance. Un evento gratuito per tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’appuntamento è per domenica 22 novembre 2026, dalle 10 alle 13, in piazza Sempione, nel quartiere Montesacro. Qui farà tappa il Pinocchio-bus, un ludobus trasformato in spazio culturale itinerante per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi.

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Dentro e intorno al mezzo si alterneranno letture dalle Avventure di Pinocchio, proiezioni, laboratori per bambini e installazioni realizzate dagli artisti della call «Diventare – Pinocchio oggi». In programma anche mostre multimediali da esplorare attraverso QR code, per rileggere la storia del burattino con occhi contemporanei.

A dare ritmo alla mattinata saranno le esibizioni di street dance del Gruppo Danza Oggi (G.D.O.), compagnia specializzata in hip-hop, per avvicinare anche i più giovani al mondo di Collodi attraverso il movimento.

Il progetto prevede tre tappe romane in tre giornate e attività in italiano e inglese. Particolare attenzione è dedicata all’accessibilità, con contenuti in lingua dei segni italiana (LIS), sottotitoli multilingue, audiodescrizioni e una pagina web pensata per persone ipovedenti.

Tutte le attività sono gratuite e senza prenotazione: basta raggiungere la piazza per partecipare alla festa dedicata al celebre burattino.

Photo credits: Shutterstock

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