“Pinocchio and friends”, la serie firmata Rainbow sbarca a Zoomarine

DAL 10 GIUGNO A ZOOMARINE

C’era una volta Pinocchio, l’amatissimo personaggio creato dalla fervida fantasia dello scrittore Carlo Collodi. Un personaggio immaginario che, di generazione in generazione, ha conquistato il cuore di tutti con le avventure di un burattino speciale. Una fiaba eterna che ha fatto il giro del mondo. E proprio a questo successo internazionale è dedicata la nuova serie tv firmata Rainbow, il celebre studio di animazione italiano che ha dato vita a “Pinocchio and Friends”, in onda su Rai YoYo dal 2021. Questo bellissimo progetto, ispirato al romanzo originale del 1883 ma riletto in chiave moderna e impreziosito di nuovi personaggi, sbarca a Zoomarine, grazie ad una importante collaborazione con Soluna Eventi, agenzia che opera nel settore dell’experiences a 360° per il mondo retail e turismo. E così per la gioia dei bambini il parco divertimenti della capitale, dal 10 giugno fino ai primi di gennaio 2023, metterà a disposizione di tutti i suoi ospiti il meet and greet con i personaggi di Pinocchio e Freeda, nonchè eventi dedicati come: la Bottega delle Meraviglie di Geppetto e il momento collettivo ‘Gioca e divertiti con Pinocchio e Freeda‘, che coinvolgerà tutti i fan. Durante tutti i mesi di attività sarà inoltre presente l’iniziativa sostenibile “Giocattolo Sospeso”, patrocinata da Asssogiocattoli, che prevede la donazione di un giocattolo nuovo o usato (ma in buone condizioni) da parte dei bambini che entreranno all’interno della Bottega delle Meraviglie di Geppetto. I giochi raccolti saranno poi destinati ad associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà e reparti pediatrici di strutture ospedaliere, con lo scopo di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. Grande soddisfazione per questa nuova ed entusiasmante apertura di stagione per Alex Mata (AD di Zoomarine): “Zoomarine ha voluto fortemente investire in questo progetto al quale crediamo molto e siamo certi sarà accolto dal nostro pubblico con grande gioia. Un grazie speciale a Soluna Eventi per aver deciso di condividere questa esperienza insieme a noi e per aver contribuito all’ampliamento della nostra offerta giornaliera, aiutandoci a creare un contenuto educativo e divertente dedicato alle famiglie, il nostro target principale. Un evento al giorno per tutti nel Parco di tutti!”. L’iniziativa si inserisce all’interno dei molti progetti che Soluna Eventi organizza in tutto il territorio italiano: “Siamo onorati di poter condividere questa bella avventura con il fantastico team di Zoomarine” affermano Tonio Cancemi, Giuseppe Cancemi e Manuela Giola (Proprietà e Direzione di Soluna Eventi). “Non vediamo l’ora di far scoprire al pubblico i dettagli di questo progetto e tutte le altre attività previste per la stagione estiva 2022. Lavoriamo con i principali Licensor per avere proposte di intrattenimento esclusive e di alto livello in termini di contenuti: questo progetto per noi è un fiore all’occhiello ed è stato fantastico averlo sviluppato con una property come Pinocchio and Friends”. Zoomarine vi aspetta con questo nuovo fantastico amico, tante sorprese e tutte le sue attività, dalle attrazioni ai percorsi educativi dedicati alla natura, agli animali e all’ambiente. Un parco decisamente formato famiglia.