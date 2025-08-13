Dopo 7 anni, il 12 settembre il ritorno al Teatro Romano per l’evento speciale che chiude il Summer Tour 2025

Il 12 settembre, i Pink Floyd Legend saranno al Teatro Romano del Parco Archeologico di Ostia Antica, con un evento speciale che chiude il Summer Tour 2025. A sette anni dall’ultima esibizione, la band ritroverà uno dei palchi più significativi della propria storia live: una tappa capace di esaltare l’intensità delle note e delle liriche floydiane che restituiscono al pubblico il fascino di un repertorio senza tempo Oltre ai grandi classici, da The Dark Side of The Moon a Wish you Were Here, da Shine on you crazy diamond ad Another brick in the wall, la scaletta comprenderà anche brani tratti da Live at Pompeii, che i Legend eseguiranno ricreando l’atmosfera sospesa e solenne, grazie anche al legame particolarmente significativo con il contesto archeologico che li ospita. Negli anni i Pink Floyd Legend si sono contraddistinti per molteplici produzioni, tutte firmate da Gilda Petronelli di Menti Associate, uniche nella concezione e nella realizzazione: Atom Heart Mother con coro e orchestra nella versione integrale della partitura originale di Ron Geesin, The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, Live at Pompeii con strumenti vintage originali, lo spettacolo per i 40 anni di Animals con la riproduzione in mapping 3D della Battersea Power Station, fino alla recente messa in scena di The Wall, come esperienza immersiva tra musica, teatro e videoproiezioni. Il loro percorso musicale è stato segnato da collaborazioni prestigiose a partire dal concerto realizzato all’Auditorium di Isernia con Guy Pratt, bassista dei Pink Floyd e di David Gilmour, con Ron Geesin il compositore della suite di Atom Heart Mother con il quale si sono esibiti alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma davanti a più di 3000 persone e Harry Waters, figlio di Roger, con il quale, al Teatro Olimpico di Roma in occasione dell’80° anniversario dello Sbarco di Anzio, hanno eseguito il disco The Final Cut, speciale dedica alla memoria del nonno Eric Fletcher Waters. Live at Ostia Antica, prodotto da Menti Associate in collaborazione con The Beat Production, sarà un’occasione per ascoltare il repertorio che i Pink Floyd Legend hanno costruito ad hoc per offrire uno sguardo ampio e non scontato sull’opera della storica formazione britannica.

Nati nel 2005, i Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni. Da Atom Heart Mother, la celebre suite per orchestra e coro, che dal 2012 a oggi, a ogni rappresentazione, ha realizzato il “tutto esaurito”, al tour italiano di The Dark Side of The Moon, insieme alla straordinaria Durga Mc Broom (vocalist dei Pink Floyd dal 1987 e per la prima volta su un palco con una band italiana), nel 2014, aggiungono un importante tassello alla loro biografia grazie all’esecuzione integrale, in prima assoluta mondiale, dell’album The Final Cut in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario dello sbarco di Anzio, con la presenza dello stesso Roger Waters. Il tour 2016 è stato caratterizzato da concerti-evento, in luoghi di assoluto prestigio, come Atom Heart Mother, con una nuova orchestra e un coro di 140 elementi, nel magnifico Sferisterio di Macerata – storica sede dell’Opera mondiale – e l’inedito “Live At Pompeii” che ha ripreso vita nel palcoscenico del Teatro Romano di Ostia antica in occasione della prima edizione della rassegna “Il Mito e il Sogno”, registrando anche qui il tutto esaurito e una lunga standing ovation finale. Il 19 novembre, poi, Roma diventa il palcoscenico della prima grande giornata/evento dedicata alla musica dei Pink Floyd, il “Pink Floyd Legend Day” con ospiti di eccezione tra cui Carlo Massarini. Nella primavera del 2017, la celebrazione dei quarant’anni di ANIMALS, andata in scena a Roma e a Milano, con ospite speciale il giornalista Andrea Scanzi, uno dei più grandi conoscitori e appassionati dei Pink Floyd, e il suo racconto sulla genesi del disco, gli aneddoti e le particolarità che l’hanno caratterizzato. Durante l’estate 2017 i Legend si esibiscono a Villa Adele ad Anzio nel progetto speciale Roger Waters Night, un grande omaggio al bassista e alla memoria di suo padre, l’ufficiale britannico Eric Fletcher Waters, che perse la vita proprio ad Anzio. Il 25 novembre 2017 a Roma, il percussionista Gary Wallis e le vocalist Claudia Fontaine e Durga Mc Broom, che affiancarono i Pink Floyd nel tour di “The Division Bell”, si uniscono ai Legend per il concerto evento della 2a edizione del “Pink Floyd Legend Day”. Dal 26 febbraio 2018 riprendono il tour di Atom Heart Mother. A giugno 2019 il debutto in prima mondiale al Ravenna Festival con lo spettacolo SHINE Pink Floyd Moon portato in scena insieme al regista coreografo Micha van Hoecke e che vede come special guest Denys Ganio, già étoile del Balletto di Marsiglia ed interprete del famoso Pink Floyd Ballet di Roland Petit.Il 21 giugno 2022 invitati dall’Università di Tor Vergata a inaugurare le celebrazioni del quarantennale dello storico Ateneo romano, i Legend portano in scena il progetto speciale “#40 anni in una notte… e oltre, un repertorio composto di oltre 40 anni di successi floydiani, accompagnati da un’orchestra di 17 elementi. Il tour estivo 2022 di Atom Heart Mother prende il via a luglio con un tutto esaurito dal Teatro Romano di Fiesole per proseguire ad agosto davanti a più di 3000 persone al Roma Summer Fest alla Cavea del Parco della Musica insieme a Ron Geesin e arrivare per la prima volta in Sicilia ad Agrigento al Teatro Valle dei Templi e all’Anfiteatro di Zafferana Etnea. Durante l’inverno 2023 i Legend riprendono con grande successo (4 sold out consecutivi: Modena, Pordenone, Roma e Firenze) il tour di SHINE Pink Floyd Moon al fianco di Raffaele Paganini, nuovo coprotagonista insieme alla band e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani, dell’opera rock che, dopo la morte di Micha van Hoecke avvenuta nell’agosto del 2021, vede la regia della danzatrice coreografa giapponese Miki Matsuse, compagna di vita e di lavoro di Micha. A marzo 2023 i Legend festeggiano i 20.000 spettatori del tour celebrativo del cinquantennale di The Dark Side of The Moon partito nel marzo 2022. Il 12 marzo 2023, a Isernia, i Pink Floyd Legend si esibiscono in un concerto-evento con Guy Pratt, bassista dei Pink Floyd dal 1987. Il 2024 si è aperto con il grande successo della Pink Floyd Legend Week, la cinque giorni che ha realizzato più di 7000 spettatori al Teatro Olimpico di Roma grazie alla riproposizione integrale di 6 album in 5 giorni, tra cui The Final Cut insieme a Harry Waters.

Il 2025 ha visto il debutto della nuova produzione di The Wall, portata in scena per la prima volta come una vera e propria opera rock dal vivo al Teatro Olimpico di Roma. Uno spettacolo immersivo e visionario, tra musica, teatro e video mapping, che ha consacrato ancora una volta i Pink Floyd Legend come protagonisti indiscussi della scena musicale dedicata all’opera dei Pink Floyd.

Pink Floyd Legend “Live at Ostia Antica”

Venerdì 12 settembre 2025 – ore 21

Teatro Romano del Parco Archeologico di Ostia Antica,

Via dei Romagnoli, 717, 00119 OSTIA ANTICA ROMA

Biglietti su Ticketone.it