Dopo otto anni i Pink Floyd Legend tornano all’Auditorium Conciliazione di Roma con il Pink Floyd Legend Day, in programma il 24 febbraio 2026, evento speciale che riporta la band in una delle sedi che hanno segnato momenti importanti del loro percorso live

Dopo otto anni i Pink Floyd Legend tornano all’Auditorium Conciliazione di Roma con il Pink Floyd Legend Day, in programma il 24 febbraio 2026: un evento speciale che riporta la band in una delle sedi che hanno segnato momenti importanti del loro percorso live. Oltre due ore di concerto che attraverseranno cinquant’anni di musica dei Pink Floyd, per offrire uno sguardo ampio sulle diverse stagioni artistiche della formazione britannica, punto di riferimento della storia del rock. I Pink Floyd Legend – Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paul Enjoy (chitarre, basso e voce) ed Emanuele Esposito (batteria) – con oltre 200.000 spettatori negli ultimi cinque anni, sono riconosciuti da pubblico e critica come la formazione più rappresentativa del panorama floydiano, grazie alla qualità, all’intensità e alla fedeltà delle loro interpretazioni. Ad affiancarli sul palco dell’Auditorium Conciliazione saranno Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Marss alle voci e Maurizio Leoni al sax. Negli anni, oltre al Pink Floyd Legend Day – l’ultimo dei quali ha registrato il tutto esaurito agli Arcimboldi di Milano nel 2024 – la band ha portato in scena grandi produzioni, tutte firmate Gilda Petronelli / Menti Associate, come Atom Heart Mother con coro e orchestra, The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, Animals con la Battersea Power Station in mapping 3D e, più recentemente, l’opera rock The Wall. L’evento vedrà anche la partecipazione di una rappresentanza dei giovanissimi performer di Musical Weekend, preparati dal team di professionisti di Pianeta Cipriani.



Pink Floyd Legend Day​ – 24 febbraio 2026 – ore 21

Auditorium Conciliazione​. Via Della Conciliazione 4, 00193 ROMA

Biglietti (da 39€) disponibili sui circuiti di prevendita abituali