Per anni un enigma archeologico, oggi l’IA riapre il mistero: una pietra romana incisa potrebbe essere un antico gioco da tavolo.

Per anni è rimasta un enigma archeologico, osservata e studiata senza che nessuno riuscisse a comprenderne davvero la funzione, ma ora l’intelligenza artificiale potrebbe aver aperto un nuovo scenario su una pietra romana incisa, dalla forma insolita e dalle geometrie misteriose. È stato l’utilizzo della tecnologia, infatti, a suggerire che quell’oggetto potrebbe nascondere una storia molto diversa da quanto immaginato finora.

LEGGI ANCHE: ‘Le lacrime di Maria’: il materno come forza civile nelle periferie romane

L’antica pietra romana: un reperto enigmatico che ha sfidato gli studiosi (e al quale l’IA potrebbe aver risposto)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Protagonista del mistero è una pietra calcarea, conservata al Museo Het Romeins di Heerlen, nei Paesi Bassi, rinvenuta nell’antica città romana di Coriovallum, esistente tra il I e il V secolo d.C.

LEGGI ANCHE: — Riemerge un acquedotto romano dimenticato: scoperto dopo 250 anni sotto la Sabina

Fin dal ritrovamento, la superficie liscia e le sue misteriose incisioni geometriche hanno sollevato diversi interrogativi tra archeologi e storici. Nel tempo sono state avanzate diverse interpretazioni, ovvero che potesse essere uno schema architettonico, una guida per l’intaglio o anche un semplice elemento decorativo legato all’opus sectile. Tuttavia, nessuna ipotesi è mai risultata convincente, tra proporzioni incoerenti, linee imprecise e caratteristiche tecniche incompatibili con gli usi decorativi romani.

La svolta è arrivata grazie a un progetto internazionale coordinato dall’Università di Leida, che ha analizzato il reperto tramite imaging tridimensionale. Le scansioni hanno individuato abrasioni lungo le incisioni, segni compatibili con il movimento ripetuto di pedine in vetro o pietra. A questo punto è intervenuta “Ludii”, un’IA specializzata nella simulazione di giochi antichi, capace di elaborare oltre cento possibili regolamenti partendo dallo schema inciso.

Le simulazioni indicano che quella pietra sia stata probabilmente di un gioco “a blocco”, nel quale l’obiettivo era intrappolare l’avversario impedendogli ogni mossa, in maniera simile a diversi giochi tradizionali di strategia. Nonostante resti un margine di incertezza sulle regole precise, gli studiosi ritengono ormai plausibile il fatto che la pietra rappresenti un antico gioco da tavolo romano.

Photo Credits: Shutterstock