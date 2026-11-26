Una chiesa di Roma custodisce un reperto dal nome inquietante: la Pietra del Diavolo, protagonista di una misteriosa leggenda secolare.

Le chiese di Roma non custodiscono soltanto opere d’arte e testimonianze della tradizione religiosa della Capitale, ma anche alcune misteriose curiosità che affondano le radici nelle antiche leggende popolari. In una di esse, ad esempio, è possibile imbattersi in un oggetto dal nome decisamente inquietante: la Pietra del Diavolo. Una enigmatica storia si tramanda da secoli intorno a questo singolare reperto.

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La Pietra del Diavolo nella basilica di Santa Sabina a Roma: la leggenda di San Domenico

Per scoprire questo angolo insolito della Città Eterna bisogna salire sul colle Aventino, dove, in piazza Pietro d’Illiria, sorge la basilica di Santa Sabina, risalente al V secolo. Su una colonnina, nei pressi dell’ingresso, è collocato un masso nero conosciuto con il nome latino di Lapis Diaboli, la “pietra del Diavolo”.

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Secondo una leggenda medievale, il demonio avrebbe cercato di interrompere le preghiere di San Domenico di Guzmán, arrivando a scagliargli contro la pesante pietra. Il religioso sarebbe rimasto illeso, mentre a finire in frantumi sarebbe stata la lastra marmorea posta a copertura delle reliquie di alcuni martiri.

Secondo gli studi successivi, sembra che la pietra sarebbe in realtà un antico contrappeso di epoca romana, utilizzato per le bilance e conosciuto come lapis aequipondus. Anche per la rottura della lastra esisterebbe una spiegazione assai meno inquietante: a danneggiarla accidentalmente sarebbe stato l’architetto Domenico Fontana durante i lavori di ristrutturazione della basilica, nel 1587. Ma, ad ogni modo, la tradizione religiosa resta ed è fortissima ancora oggi.

Anzi, la Pietra del Diavolo rimane una delle singolari testimonianze di come storia e leggenda si intreccino tra le strade e i luoghi di culto della Capitale. E ancora oggi possiamo ammirarla da vicino.

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