Con l’arrivo delle giornate più lunghe e delle temperature miti, Roma diventa il luogo ideale per pranzi all’aria aperta. Se ami il sushi e vuoi vivere qualcosa di originale, Daruma Sushi ti propone una formula unica per gustarlo: il picnic giapponese al laghetto dell’EUR.

Sushi takeaway + kit picnic = relax al parco

Nel ristorante Daruma di Viale America 9 puoi ordinare il tuo sushi preferito in versione take away e ritirare il kit picnic: una pratica cesta con tutto il necessario — telo, tovaglioli, tovaglia — perfetto per stenderti sul prato e mangiare in totale comodità.

Basta lasciare una piccola cauzione al momento del ritiro e, una volta riconsegnato il kit, ti verrà restituita completamente.

Prezzi e menu

Il costo del sushi varia in base alla tua scelta dal menu. Si parte da 12,90€, con box da:

16 pezzi a 25€

50 pezzi a 49€

Ogni box è preparata con ingredienti freschissimi e riflette la cura e la qualità che da sempre contraddistinguono Daruma.

Dove ritirare la tua cesta picnic?

Il kit è disponibile solo presso il ristorante Daruma in Viale America 9, nel cuore del quartiere EUR. Una zona moderna e tranquilla, ideale per una pausa pranzo immersa nel verde del parco.

E se piove?

Nessun problema: Daruma EUR dispone di tavoli interni ed esterni in un ambiente dal design minimal e curato. All’interno troverai anche il sushi train (kaiten), per un’esperienza autenticamente giapponese.

Il menu Daruma propone piatti classici della cucina nipponica ma anche varianti creative e opzioni vegan. La qualità è sempre garantita, con attenzione sia al gusto che alla presentazione.

Oltre all’EUR, Daruma è presente con 7 sedi a Roma: tra ristoranti e take away a Monti, Ponte Milvio, Prati, Marconi, Parioli e altri quartieri. E con la Daruma Card puoi accedere a sconti e promozioni riservate.