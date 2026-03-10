Sul Tevere c’è una chiesa che sembra il Duomo di Milano: una curiosità architettonica nascosta che sorprende anche chi conosce bene Roma.

Roma è una città in grado di sorprendere anche chi la conosce bene. Tra i monumenti più celebri e le piazze affollate si nascondono infatti luoghi curiosi e poco noti. Uno di questi si trova lungo il Tevere, dove una chiesa dalla forma inconfondibile ricorda sorprendentemente uno dei simboli architettonici più famosi d’Italia. Un dettaglio inatteso che fa pensare per un attimo di essere lontani dalla Capitale, a Milano: c’è quello che sembra il Duomo, anche se siamo a Roma.

La chiesa neogotica di Roma che ricorda il Duomo di Milano

Passeggiando sul Lungotevere Prati, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, si può notare una chiesa bianca ricca di guglie, rosoni e decorazioni che richiama immediatamente lo stile del Duomo di Milano. Per questo motivo molti romani la chiamano il “piccolo Duomo di Milano”, anche se è nel cuore di Roma: si tratta della Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, una costruzione neogotica che spicca tra i palazzi della zona.

La facciata, slanciata e ricca di dettagli, riprende le linee dell’architettura gotica lombarda. Pinnacoli, portali e decorazioni creano un effetto scenografico che rende questa chiesa una presenza insolita nel panorama architettonico romano, dominato solitamente da stili rinascimentali e barocchi.

La costruzione della chiesa è legata alla figura del missionario francese Victor Jouët, fondatore dell’Associazione del Sacro Cuore del Suffragio dedicata alle anime del Purgatorio. Il progetto della chiesa prese forma alla fine dell’Ottocento: i lavori iniziarono nel 1894 e proseguirono nei primi anni del Novecento, fino al completamento dell’edificio nel 1917.

Il progetto originale prevedeva una struttura più grande, ma per ragioni economiche si decise di realizzare una versione più compatta. Nonostante le dimensioni, però, l’edificio mantiene proporzioni notevoli: la facciata è larga circa 20 metri e la lunghezza complessiva arriva a circa 40 metri.

Photo Credits: Shutterstock