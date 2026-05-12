Piazza di Siena compie 100 anni e Roma prepara una festa nel cuore verde di Villa Borghese, tra gare internazionali, musica e accesso gratuito.

Piazza di Siena compie 100 anni e Roma prepara una festa nel cuore verde di Villa Borghese, tra gare internazionali, musica e accesso gratuito. Dal 27 al 31 maggio, lo storico concorso ippico torna a trasformare uno degli scenari più eleganti della Capitale in un grande salotto all’aperto, dove sport, spettacolo e passeggiate si incontrano. Un anniversario speciale, che celebra insieme la storia della manifestazione e il ritorno di Piazza di Siena come spazio vivo, popolare e condiviso.

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Piazza di Siena compie 100 anni tra cavalieri, amazzoni e grande sport: la grande festa a Roma

Dal 27 al 31 maggio 2026, Piazza di Siena – Master d’Inzeo vivrà un’edizione speciale: si celebrano i cento anni del Concorso ippico e il centenario della FISE.

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A Villa Borghese, tra l’Ovale Green e il rinnovato Galoppatoio, torneranno i migliori cavalieri e le migliori amazzoni internazionali, in una cornice che negli ultimi anni è stata restituita alla città e ai cittadini. Il programma sportivo coinvolge 19 Paesi e alcune delle competizioni più attese: dalla Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, con 10 squadre in gara, al Trofeo Loro Piana, fino al gran finale del Rolex Gran Premio Roma, che assegna il Memorial fratelli d’Inzeo.

Non solo equitazione: il 27 maggio è previsto anche un concerto di apertura, che il pubblico potrà seguire gratuitamente dagli spalti. È proprio questa dimensione aperta a rendere speciale l’evento: Piazza di Siena sarà una festa democratica e popolare in grado di unire sport, socialità e promozione della città.

L’edizione del centenario arriva dopo anni di interventi di valorizzazione nell’area, dal restauro della Fontana dei Pupazzi alla cura della Valle dei Platani, fino alla Fontana dei Cavalli Marini. L’anno scorso le presenze hanno raggiunto quota 62 mila: numeri da grande evento, ma con l’atmosfera rilassata di una passeggiata romana a Villa Borghese.

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