In vista del Giubileo a Piazza San Giovanni saranno apportate delle modifiche, ecco tutti i dettagli al riguardo

Nel 2025 avrà il luogo il Giubileo ed entro il 2024 dovranno essere apportati tutti i lavori previsti per il grande evento a cui parteciperanno milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo. Piazza San Giovanni è uno degli spazi che subirà delle modifiche: ecco, infatti, cosa cambierà.

Piazza San Giovanni, quali saranno le modifiche previste per il Giubileo 2025?

A riferire tutti i dettagli riguardo a Piazza San Giovanni e i lavori previsti per il Giubileo 2025 è stata l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini. In primo luogo ha confermato che i cantieri cominceranno a partire da marzo dell’anno che sta per iniziare e termineranno entro la fine dello stesso.

Inoltre, ha aggiunto che la conferenza dei servizi sta per concludersi e che è stato ottenuto il via libera dalla Sovraintendenza.

Secondo il progetto, San Giovanni si trasformerà in una piazza ambientalmente sostenibile, non del tutto lastricata e con alcune zone permeabili. Saranno presenti fontane a raso come Bordeaux, fruibili e refrigeranti.

Altri lavori previsti per il Giubileo 2025

Non solo Piazza San Giovanni ma anche altre zone dovranno subire delle modifiche come piazza Pia che dovrebbe essere pronta entro dicembre 2023; il quartiere davanti all’ex planetario verrà pedonalizzato e avrà una nuova pavimentazione; in via Cernaia potranno passare solo autobus e pedoni; i chioschi di librai nei giardini di via Luigi Einaudi saranno aboliti fatta eccezione di tre che saranno spostati su via delle Terme di Diocleziano, mentre un quarto resterà a lato della zona. Infine, il Ponte dei Congressi in zona EUR sarà costruito anche se la sua inaugurazione è prevista per il 2025.

Che cos’è il Giubileo?

Il Giubileo rimanda alla tradizione ebraica che fissava, ogni 50 anni, un anno di riposo della terra affinché le coltivazioni successive fossero più ampie, la restituzione delle terre confiscate e la liberazione degli schiavi. Il Giubileo iniziava quando si sentiva il suono del corno di ariete.

Nella Chiesa cattolica, il Giubileo, anche detto Anno Santo, è il periodo in cui il Papa concede l’indulgenza plenaria ai fedeli che giungono a Roma per compiere alcune pratiche religiose.

FOTO: SHUTTERSTOCK