Per questo Natale 2025 non dobbiamo volare in Argentina per goderci una notte di tango: Piazza Navona diventerà un’enorme milonga.

A Natale, piazza Navona diventa qualcosa di più di un semplice salotto barocco grazie ai suoi tradizionali mercatini e alla giostra dei cavalli ma, quest’anno, si prepara a diventare un’enorme pista da tango, la più grande di Roma. Sembra un sogno, ma non lo è: ci aspetta una milonga sotto il cielo di dicembre, proprio nel cuore del Natale romano. Ma quando potremo assistere (o partecipare) a questo incredibile evento?

Questo Natale Piazza Navona diventa una pista di tango: la più grande di Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Venerdì 20 dicembre, dalle 21 fino a dopo mezzanotte, Piazza Navona diventerà una gigantesca milonga a cielo aperto: un evento gratuito e aperto a tutti organizzato da Roma Capitale insieme alla ballerina e maestra internazionale Daiana Guspero, protagonista della scena tanguera mondiale e partner artistica di Miguel Ángel Zotto. L’appuntamento si inserisce nel calendario ufficiale delle iniziative natalizie della città e porta con sé un messaggio chiaro: la danza come linguaggio universale di pace.

Una pedana al centro della piazza accoglierà appassionati, ballerini professionisti e semplici curiosi, mentre le luci dei mercatini e delle bancarelle faranno da scenografia a passi lenti, abbracci serrati, sguardi intensi e giri di tacco.

La serata vuole essere un modo per ricordare la bellezza dello stare insieme, soprattutto in un periodo in cui la città si riempie di storie, famiglie e emozioni, come a Natale. Ogni passo sarà un augurio, ogni abbraccio una promessa, ogni giro una piccola poesia.

E forse è questa la magia della serata: una piazza storica cambia ritmo, un Natale che sorprende e un ballo capace di unire sconosciuti. Per una notte, Roma non solo guarda al mondo: lo danza.

