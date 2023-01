Piazza Navona, ecco a che ora arriverà la Befana il 6 gennaio

E' tutto pronto per la festa della Befana prevista a Piazza Navona: ecco tutti i dettagli riguardo all'evento più atteso dell'anno

A Piazza Navona l’attesa è quasi finita e domani i romani e tutti i presenti saluteranno le feste con l’arrivo della Befana. Si tratta di un evento tradizionale che ha origine negli anni passati, ma che a causa del Covid era stato bloccato. Il 2023 sarà l’occasione per tornare alla belle abitudini e il quartiere si prepara ad accogliere la magia e la bellezza che solo l’Epifania sa fare emergere.

Piazza Navona, in arrivo la Befana: tutti i dettagli

Venerdì 6 gennaio alle ore 10 arriverà a Piazza Navona la Befana, l’icona della festa con la quale si chiude il periodo natalizio. Planerà dal cielo in sella alla scopa, atterrando vicino all’obelisco, pronta a consegnare ai bambini dolci e caramelle. La banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco suonerà la sigla che accompagnerà l’evento.

La festa a Piazza Navona è iniziata da giorni, infatti, non solo il quartiere ha ospitato le prove generali che hanno incuriosito milioni di passanti tra romani e turisti che non hanno trattenuto sguardi meravigliosi nel vedere quell’incanto unico, ma ha accolto mercatini, laboratori didattici e spettacolini teatrali a partire dal 8 dicembre 2022. Stand enogastronomici, l’arrivo di Babbo Natale, selfie e tanto altro ancora hanno reso tutto speciale e indimenticabile, proprio come i vecchi tempi.

In occasione dell’inaugurazione, anche alcuni membri dell’amministrazione comunale hanno passeggiato per le vie della piazza, godendosi un’atmosfera strepitosa e magica.

“Avere riportato la festa in piazza Navona e avere riempito altre piazze è importante per gli operatori e per tutto il settore del commercio – ha spigato l’assessora alla Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli – Ma è importante anche per i cittadini, eravamo tutti estremamente stanchi di vivere il Natale e le feste con la distanza, ritrovarci insieme in piazza è qualcosa di cui avevamo estrema necessità”.

FOTO: SHUTTERSTOCK