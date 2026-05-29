Piazza Euganei accoglie un nuovo murale: un’ancora umana firmata Nico Bruchi che trasforma il Tufello in simbolo di solidarietà.

A Piazza Euganei, nel cuore del Tufello, un nuovo murale trasforma un muro del quartiere in un manifesto visivo di solidarietà. L’opera, realizzata dall’artista Nico Bruchi, non si limita a decorare lo spazio urbano, ma invita chi passa a interrogarsi su un simbolo potente: un’ancora composta da figure umane. Dietro l’immagine si nasconde un messaggio civile, pensato per parlare alla città e ricordare che, contro l’indifferenza, la salvezza passa dalla responsabilità collettiva.

Il nuovo murale di Nico Bruchi a Piazza Euganei: un’ancora fatta di umanità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nuovo intervento artistico in corso a Piazza Euganei porta la firma di Nico Bruchi, artista che lavora sui temi della memoria collettiva, dell’identità e dei simboli condivisi. Al centro dell’opera c’è un’ancora navale, ma non nel senso tradizionale: la sua forma nasce da una moltitudine di piccole figure umane, come se fossero proprio le persone a costruire e sostenere il simbolo.

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Il significato è dichiaratamente etico. L’ancora diventa immagine di salvezza, ma anche di legame, sostegno reciproco, che sta nella capacità di restare umani davanti alle crisi. Come ha sottolineato Paolo Marchionne, Presidente del III Municipio, dal Tufello parte un messaggio forte: “l’ancora della salvezza per l’umanità è la solidarietà”.

Il murale sarà inaugurato in piazza con una cena popolare, insieme alle realtà a cui l’opera è dedicata: Mediterranea Rescue e Global Sumud Flotilla. Una scelta che rafforza il senso pubblico dell’intervento: non solo arte urbana, ma occasione di incontro, partecipazione e presa di coscienza.

L’opera ricorda così di non voltarsi dall’altra parte, di coltivare empatia e solidarietà. In un quartiere dalla forte identità popolare come il Tufello, il muro diventa spazio di racconto collettivo: un invito a riconoscersi parte della stessa ancora umana.

Photo Credits: Annarita Canalella