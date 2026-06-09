Piazza del Popolo diventa una tela gigante per il Terzo Paradiso di Pistoletto: adesioni aperte a studenti e giovani artisti.

Piazza del Popolo si prepara a diventare una tela gigante, pronta ad accogliere una grande performance collettiva ispirata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Nel cuore di Roma prende forma un appuntamento gratuito e partecipato, pensato per trasformare uno degli spazi simbolo della Capitale in un’opera corale. Le adesioni sono aperte e l’invito è rivolto soprattutto a studenti e giovani artisti, chiamati a vivere la piazza non solo come luogo di passaggio, ma come scenario di un’azione artistica condivisa.

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Il Terzo Paradiso di Pistoletto prende forma nel cuore di Roma: una performance collettiva a Piazza del Popolo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’appuntamento è fissato per il 14 giugno 2026, a partire dalle 17.00, quando Piazza del Popolo ospiterà una grande installazione collettiva dedicata al simbolo ideato da Michelangelo Pistoletto, uno dei protagonisti dell’Arte Povera.

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Il Terzo Paradiso è rappresentato da tre cerchi interconnessi: natura, artificio e uno spazio centrale di incontro, trasformazione e responsabilità. L’iniziativa è promossa da Chiamata alle Arti, in collaborazione con Fondazione Pistoletto Cittadellarte, e organizzata da BAM ARTE. A partecipare saranno studenti e borsisti di Accademie di Belle Arti, italiane e internazionali, e Licei Artistici, ognuno con una propria opera.

Durante la giornata gli artisti effettueranno il check-in, riceveranno le indicazioni operative e saranno guidati da facilitatori nella disposizione delle opere a terra, fino a comporre fisicamente il segno del Terzo Paradiso. Alle 19.00 sono previsti interventi istituzionali e artistici, mentre il momento centrale arriverà alle 19.30 con la creazione dell’installazione vera e propria, documentata anche con riprese dall’alto. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, previa registrazione online. La performance anticipa il percorso più ampio di Chiamata alle Arti 2026, che proseguirà a settembre al WeGil di Roma.

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