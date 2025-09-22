Una delle piazze più conosciute dai romani e dai turisti è Piazza dei Cinquecento, adiacente alla Stazione Termini. Ma quanti conoscono l’origine del nome di questa piazza?
Vi siete mai chiesti perché questa famosa piazza della Capitale si chiama così?
Ebbene fino al 1886 era soprannominata ‘Piazza di Termini’ per via della vicinanza del luogo alle Terme di Diocleziano, poi il 26 gennaio 1887 una colonna di 548 soldati guidati dal tenente colonnello Tommaso Giovanni De Cristoforis cadde sotto il fuoco soldati etiopi di Ras Alula durante la Guerra d’Eritrea nella battaglia di Dogali.
Piazza dei Cinquecento perché si chiama così? Svelato il motivo storico
Per ricordare i validi militari morti in battaglia nel nome della patria, venne eretto nello stesso anno un obelisco egiziano dall’architetto Francesco Azzurri nei pressi della Stazione Termini e successivamente spostato nel 1925 dove si trova oggi, a Viale Einaudi, davanti alle Terme di Diocleziano.
All’epoca le polemiche per la guerra coloniale in Africa e i risultati per nulla soddisfacenti furono così aspre da far protestare intellettuali come Giosuè Carducci che si rifiutò di comporre un’ode per il monumento o Gabriele D’Annunzio che nel 3° capitolo del libro terzo de ‘Il piacere’ definì i caduti italiani come “bruti uccisi brutalmente”.
