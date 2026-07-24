Piante sul balcone durante le vacanze: quattro semplici gesti aiutano a proteggerle dal caldo e a ritrovarle verdi al rientro.

Lasciare le piante sul balcone durante le vacanze estive può trasformarsi in una piccola preoccupazione, soprattutto nelle settimane più calde della bella stagione. Il sole, il vento e il poco terriccio contenuto nei vasi accelerano infatti la perdita d’acqua e il rischio è quello di ritrovarle secche una volta tornati a casa. Prima di partire, però, bastano quattro gesti semplici per limitare lo stress delle piante e aumentare le probabilità di ritrovarle ancora verdi e in salute al proprio rientro.

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Pulire le piante e annaffiarle nel modo corretto

Il primo gesto consiste nell’eliminare fiori appassiti, foglie ingiallite, parti secche e rametti spezzati prima di partire. Una pulizia leggera riduce il consumo d’acqua e migliora la circolazione dell’aria, ma bisogna evitare potature drastiche, che provocherebbero ulteriore stress.

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La sera prima della partenza occorre poi irrigare lentamente in due passaggi. Una prima piccola quantità d’acqua serve a reidratare il terriccio secco; dopo circa dieci minuti si può procedere con una bagnatura più profonda. Meglio non lasciare i sottovasi pieni: con il caldo, l’acqua stagnante può soffocare o far marcire le radici.

Il terzo gesto consiste nello spostare i vasi in luoghi non colpiti dal sole più intenso, scegliendo una zona luminosa ma riparata nelle ore centrali. Raggruppare le piante aiuta a creare un microclima più umido, mentre rialzare i contenitori dalle piastrelle bollenti limita il surriscaldamento delle radici e permette alle piante di sopravvivere meglio.

Infine, eventuali bottiglie capovolte o gocciolatori devono essere provati almeno un giorno prima. E ricordatevi che ogni pianta ha esigenze differenti: basilico e ortensie richiedono più acqua rispetto a lavanda e rosmarino. Il sistema deve mantenere il terreno umido senza allagarlo.

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