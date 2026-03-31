A Roma arriva un pianoforte pubblico nel Municipio I: chiunque potrà suonarlo o fermarsi ad ascoltare, trasformando lo spazio urbano.

A Roma, nel cuore del Municipio I, sta per arrivare una piccola novità destinata a cambiare il modo di vivere gli spazi urbani: un pianoforte pubblico a disposizione dell’intera cittadinanza. Si tratta di un’iniziativa che promette di trasformare un luogo quotidiano in un punto di incontro aperto alla musica, al quale chiunque potrà fermarsi, sedersi e suonare liberamente. O magari, anche semplicemente ad ascoltare.

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A Roma, nel Municipio I, arriva un pianoforte pubblico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’arrivo del primo pianoforte pubblico del Municipio Isi inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani nel cuore di Roma.

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A partire da oggi, 31 marzo, sul Lungotevere dei Pierleoni sarà installato un pregiato pianoforte a coda C. Bechstein, uscito dalle officine di Berlino nel 1895. L’obiettivo è quello di rendere luoghi già simbolici ancora più vivi e accessibili, trasformandoli in ambienti in grado di accogliere attività diverse, non solo legate alla funzione originaria.

Questo gioiello della meccanica tedesca è arrivato fino a oggi grazie a un restauro attento e rispettoso, che ne ha conservato l’identità senza alterarla. Un lavoro preciso che ha restituito allo strumento le sue qualità acustiche e meccaniche originali, riportandolo a un livello di piena efficienza.

Questo pezzo di storia entrerà nello spazio pubblico grazie alla generosità di un cittadino romano, che lo ha dato in uso gratuito al Municipio per renderlo accessibile a tutti. L’Amministrazione si occuperà di cura e manutenzione dello strumento. L’accesso sarà regolato per garantire ordine senza limitare la creatività: ogni martedì si potrà suonare in due turni da un’ora e mezza, tra le 14:30 e le 17:30. Per prenotare basta usare il sistema Tupassi, nella sezione del Municipio I dedicata al pianoforte.

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