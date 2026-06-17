Il Comune di Roma ha avviato il Piano Caldo 2026, aprendo ufficialmente le prenotazioni online per l’accesso alle piscine comunali all’aperto dislocate nei vari municipi. L’iniziativa offre tariffe agevolate per le fasce fragili e punta a garantire refrigerio, sport e sicurezza ai cittadini durante l’estate.

Con l’arrivo della stagione estiva e l’inevitabile innalzamento delle temperature, il Comune di Roma ha ufficialmente riattivato il proprio Piano Caldo 2026 per offrire sollievo a cittadini e turisti che trascorreranno l’estate nella Capitale. Tra le misure più attese e amate, c’è l’apertura della stagione delle piscine comunali all’aperto, le cui prenotazioni sono ufficialmente aperte.

L’iniziativa, coordinata dall’amministrazione capitolina, mira non solo a offrire una via di fuga dall’afa urbana, ma anche a promuovere l’aggregazione sociale e l’attività fisica accessibile a tutti, trasformando i centri sportivi municipali in veri e propri presidi di benessere estivo.

Come funziona il servizio e come prenotare

Per accedere agli impianti e assicurarsi un ombrellone e un lettino a bordo vasca, il Comune ha potenziato i canali digitali in modo da garantire un processo rapido e trasparente:

Prenotazione online: I cittadini possono riservare il proprio ingresso direttamente attraverso il portale istituzionale del Comune di Roma o tramite le piattaforme dedicate indicate dai singoli municipi. Accesso facilitato: Il sistema permette di consultare in tempo reale la disponibilità dei posti nelle diverse strutture dislocate sul territorio romano, evitando code e assembramenti. Tariffe e agevolazioni: Come per gli anni passati, il piano prevede prezzi accessibili e tariffe agevolate per le fasce della popolazione più vulnerabili, come anziani, famiglie numerose e persone a basso reddito, per garantire che il diritto al fresco e al relax sia inclusivo.

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Strutture diffuse sul territorio

Il Piano Caldo 2026 coinvolge una vasta rete di impianti sportivi comunali e centri in concessione distribuiti nei vari Municipi di Roma. Questo approccio diffuso permette ai residenti di trovare un’oasi di refrigerio a pochi passi da casa, riducendo la necessità di lunghi spostamenti verso il litorale laziale, congestionato dal traffico del fine settimana.

Oltre alla balneazione, molti dei centri coinvolti offriranno attività collaterali, come corsi di acquagym, centri estivi per i più piccoli e aree ristoro attrezzate.

Sicurezza e prevenzione al primo posto

L’apertura delle piscine si inserisce in un quadro più ampio di interventi a tutela della salute pubblica. L’amministrazione comunale ricorda che le ondate di calore possono rappresentare un rischio serio, specialmente per i bambini e la popolazione anziana. Oltre alla balneazione, il Piano Caldo prevede il monitoraggio dei soggetti fragili, la distribuzione di acqua nei punti nevralgici della città e canali informativi sempre attivi per diffondere le buone pratiche da seguire durante le giornate da “bollino rosso”.

Per consultare l’elenco completo delle piscine aderenti, verificare gli orari di apertura e procedere con le prenotazioni, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale: Comune di Roma – Piano Caldo 2026.

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