Periferica Dance Circus Lab: fino al 31 dicembre la danza e non solo in periferia

In corso il progetto del Balletto di Roma immaginato per le periferie e pensato per i quartieri di Tor Pignattara, Quadraro, Alessandrino, Tor Tre Teste e Centocelle con il patrocinio del Municipio Roma V

Periferica Dance Circus Lab è un progetto del Balletto di Roma immaginato per le periferie e pensato per i quartieri di Tor Pignattara, Quadraro, Alessandrino, Tor Tre Teste e Centocelle, ideato e realizzato in collaborazione a 238 Hangar delle Arti, C.P.C.C.L. Centro di Produzione Circo Contemporaneo Lazio e Kollatino Underground.

La composizione amplifica ed evidenzia la natura di una manifestazione che per sua natura aggrega l’umanità locale di un quadrante ai bordi della città dove non mancano creatività e sperimentazione, ma che necessita di azioni che, attraverso le arti – nello specifico la danza ed il circo – possano suggerire scambio, gioia e condivisione.

Balletto di Roma promuove da sempre la produzione e la diffusione della danza d’autore italiana in Europa e nel mondo, con un repertorio attento oggi all’innovazione e alla ricerca, fondato sulla storia e la tradizione ultra sessantennale che lo hanno reso famoso.

Ribadisce in Periferica Dance Circus Lab il valore del linguaggio danzato, che incontra altre forme di espressione con cui ibridarsi come quella del circo contemporaneo per cogliere le trasformazioni del presente e dunque propone una riflessione sulle modalità percettive legate alla produzione culturale e alla fruizione artistica.

Dal 7 novembre, ogni settimana in programma due laboratori workshop di formazione alle arti della danza e del circo, aperti e gratuiti per la popolazione. Il primo contatto con la popolazione del territorio e con il pubblico della città intera sarà attraverso la realizzazione di nuove opere, eventi performativi, esibizioni artistiche di alta qualità e di avanguardia, ideate da Maestri coreografi professionisti promossi dal Balletto di Roma, insieme a maestri circensi del Centro di Produzione Circo Contemporaneo Lazio e 238 Hangar delle Arti. Le opere saranno create a partire dai luoghi coinvolti, emblema del territorio che il progetto intende attraversare, animare e far vibrare: Largo Perestrello nel cuore di Torpignattara, l’anfiteatro di Tor Tre Teste, il Giardino dei Ciliegi al Quadraro, lo spazio antistante la bocciofila dell’Acquedotto Alessandrino e un emblema del quartiere tra Torpignattara e Centocelle come l’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone.

Periferica Dance Circus Lab ritaglia spazi ibridi, all’interno del quartiere, da destinare alla cultura e alle arti urbane contemporanee, ma anche all’incontro e alla convivialità. Lo scopo delle esibizioni pubbliche non è solo la creazione artistica, ma soprattutto la relazione. La scelta di animare gli spazi non convenzionali ed i luoghi usuali di ritrovo con azioni artistiche collettive, condotte da docenti qualificati, porta con sé il fine di disseminare idee e buone prassi a partire dalla conoscenza dell’ambiente reale e urbano. La relazione fra i gruppi di artisti coinvolti, con gli operatori che li accompagnano nel processo creativo e soprattutto con gli abitanti del territorio.

Il CAP – Corso di Avviamento Professionale del Balletto di Roma sarà protagonista di alcuni eventi programmati per il progetto, come link necessario tra attività formativa e produttiva, elementi cardine della struttura, e come elemento capace di favorire il percorso di visione e partecipazione della comunità.

Le opere ideate e realizzate, permetteranno ai visitatori di avere una percezione diversa, arricchita dello spazio urbano. I contenuti delle opere presentate sono finalizzati a rintracciare un patrimonio visivo del tutto inesplorato, attivando visioni originali.

Periferica propone, nell’arco temporale di due mesi, dal 7 novembre al 31 dicembre 2022 un percorso volto all’attivazione di specifici processi di tessitura sociale e integrazione, attraverso la realizzazione di un festival diffuso, che possa animare vari luoghi della periferia est di Roma. Fra i vari appuntamenti sette workshop di formazione alle arti gratuiti e aperti a tutta la popolazione per un totale di 280 ore, con l’obiettivo di realizzare altrettante nuove opere site specific, sostenendo quindi processi in grado di coinvolgere gli abitanti. Ed ancora quattordici opere nuove prodotte e presentate (debutto europeo) a seguito dell’interazione con i partecipanti e la popolazione residente.

Le opere sono site-specific in open air, ovvero realizzate dopo aver esplorato artisticamente i luoghi prescelti, individuato l’anima ed il cuore del tessuto urbano e sociale. Le opere collettive sono ideate e realizzate durante i workshop, insieme ai partecipanti. Inoltre ventotto esibizioni caratterizzate dall’utilizzo di differenti linguaggi come la performance, il nuovo circo, il teatro, due mostre di arte visiva: in una visione drammaturgica innovativa, multidisciplinare e non convenzionale e un workshop a cura della Fondazione Bertugno-Moulinier.

PROGRAMMA

PERIFERICA DANCE CIRCUS LAB

Festival diffuso di danza, circo, fotografia nel Municipio V

21-27 novembre

Tiziano di Muzio (danza)

Laboratorio dal 21 al 25 (h 16.00-20.00) Inter-Azione | Chapiteau

Spettacolo Site Specific sabato 26 (h 12.00) Inter-Azione | Anfiteatro di Tor Tre Teste

Performance sabato 26 (h 16.30) Inter-Azione | Chapiteau

Maria Cristina Cutinella (cerchio aereo)

Laboratorio dal 21 al 25 (h 16.00-20.00) Hoop | Chapiteau

Spettacolo Site Specific sabato 26 (h 12.00) All about aerial | Anfiteatro di Tor Tre Teste

Performance sabato 26 (h 17.30) All about aerial | Chapiteau

28 novembre – 4 dicembre

Valerio e Alberto Longo (danza e circo contemporaneo)

Laboratorio dal 28 al 2 (h 16.00-20.00) Ibridazioni | I.C. Simonetta Salacone

Spettacolo Site Specific sabato 3 (h 12.00) Ibridazioni | Chapiteau

Performance sabato 3 (h 15.00) Ibridazioni | Chapiteau

Marcela Szurkalo (cultura del tango e pittura)

Laboratorio dal 28 al 2 (h 16.00-20.00) El cuerpo pintado | Chapiteau

Spettacolo Site Specific sabato 3 (h 12.00) El cuerpo pintado | Largo Perestrello

Performance domenica 4 (h 16.30) El cuerpo pintado | Chapiteau

Jacopo Candeloro (circo)

Laboratorio dal 28 al 2 (h 16.00-20.00) Jug Lab | Chapiteau

Performance sabato 3 (h 17.30) Jug Lab | Chapiteau

Spettacolo Site Specific domenica 4 (h 12.00) Jug Lab | Largo Perestrello

5-10 dicembre

Valerio Longo e Francesca Magnini (danza, teoria e pedagogia delle arti performative)

Laboratorio dal 5 al 9 (h 12.00-15.00) Choreographic Tools | Chapiteau

Spettacolo Site Specific sabato 10 (h 12.00) CAP_Project | Spazio antistante Bocciofila

Seminario didattico sabato 10 (h 15.00) Choreographic Tools | Chapiteau

Cristiano Fondelli (palo cinese)

Laboratorio dal 5 al 9 (h 16.00-20.00) Palo cinese | Chapiteau

Spettacolo Site Specific sabato 10 (h 12.00) Mat Cinoide | Spazio antistante Bocciofila

Performance sabato 10 (h 16.00) Palo cinese baby | Chapiteau

12-17 dicembre

Marianna Giorgi (danza e arti performative)

Laboratorio dal 12 al 16 (h 16.00-20.00) Nuove familiarità | Chapiteau

Spettacolo Site Specific sabato 17 (h 12.00) Nuove familiarità | Spazio antistante Bocciofila

Performance sabato 17 (h 16.30) Nuove familiarità | Chapiteau

Costanza Bernotti (tecnica del trapezio fisso, workshop acrobatica aerea)

Laboratorio dal 12 al 16 (h 16.00-20.00) Trapèze | Chapiteau

Spettacolo Site Specific sabato 17 (h 12.00) Trapèze | Spazio antistante Bocciofila

Performance sabato 17 (h 17.30) Trapèze | Chapiteau

19-31 dicembre

Davide Carnevale (mostra fotografica)

Mostra fotografica dal 12 al 16 (h 16.00-20.00) Danza e circo nella lente | Chapiteau

21 – 23 dicembre, ore 19 -20

Fondazione Bertugno-Moulinier (workshop)

Workshop dal 21 al 23 (h 19.00-20.00) La tenda, le stelle, la Terra. Le origini dell’abitare.

Un immaginario per la rigenerazione urbana | Chapiteau

22–23 | 27-31 dicembre, ore 20.30

C.P.C.C.L. Centro di Produzione Circo Contemporaneo Lazio (spettacolo)

Spettacolo 22,23 e dal 27 al 31 (h 20.30) Il circo che danza, Cabaret di Natale | Chapiteau

Chapiteau – via Teano, adiacente fermata Teano metropolitana linea C

Giardino dei Ciliegi – via Filippo Re, 12

Spazio antistante Bocciofila “Sandro Pertini” – Via Pietro Silva

Anfiteatro Tor Tre Teste – Via Francesco Tovaglieri, 173

Largo Perestrello snc

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO, PREVIA PRENOTAZIONE

Programma e prenotazioni: www.ballettodiroma.com/it/compagnia/periferica-dance-circus-lab/

Informazioni: www.ballettodiroma.com – promozione@ballettodiroma.com – 06.64463194