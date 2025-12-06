L’attesa è finita. Oggi 6 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace, dialogo e unità tra i popoli, ha acceso l’entusiasmo della Capitale dando ufficialmente il via al suo viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackimp/N2278239.5177330PIEMME_IT/B34572832.434510336;dc_trk_aid=627759031;dc_trk_cid=245424211;ord=[timestamp];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=1;gdpr_consent=CQIpWwAQIpWwAAKA1AITDgCsAP_AAEPAABCYg1NX_H__bW9r8X7_aft0eY1P9_j77sQxBhfJE-4F3LvW_JwXx2E5NF36tqoKmRoEu3ZBIUNlHJHUTVmwaogVryHsakWcoTNKJ6BkkFMRM2dYCF5vm4tjeQKY5_p_d3fx2D-t_dv839zzz8VHn3e5fue0-PCdU5-9Dfn9fRfb-9IP9_78v8v8_l_rk2_eT13_pcvr_D–f_87_XW-9_cAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQUIYAACAAFwAOAA-ACgAKgAXAA5AB4AIAASAAugBgAGUANAA1ABwADwAIgATIAngChAFIAUwAqwBcAF0AMQAZgA0ABvAD0AH4AQgAhoBEAESAI4ASwAmgBOACjAGHAMoAywBmgDRAGzAOYA6IB3AHeAPYAfEA-wD9AH_AQcBCACIgEUgIsAjABGoCOAI6ASkAn4BQYCngKgAVcAsQBZwC5gF1gLyAvQBigDPgGiANeAbQA3ABxADjgHOAOkAdQA7YB9gD_gIQAQ6AiYBF8CPAI9gSIBIsCVAJWATFAmQCZQEzgJtATsAoeBSAFIgKTgU0BTYCnwFQgKlAVUAqwBXYCwgFigLRAWoAtgBcAC5AF0ALtAXfAvIC8wF9AMEAYMAw0BiADFgGPAMhgZGBkkDJgMnAZUAywBmYDOQGeAM-AaIA0YBpADTQGpgNVgawBrIDXgG0ANsgbcBt8DdAN1Ab4A4ABwQDiwHHwOTA5SBywHLgOdAc-A6wB2wDuQHggPFAePA8kDygHtAPigfIB8sD6wPtgfsB-4EAQICAQMAgeBBGCCYIKAQYAg2BCECFAEK4IXAheBDOCHIIdQQ8BD0CH4EUwIwARpAjWBG8COgEdgI9gR9Aj-BIQCRAEjYJIAkqBKMCWgExwJkgTSCCgAAA.YAAAAAAAAAAA;ltd=;dc_tdv=1?

Riservatezza

Skip to content

Questo sito contribuisce alla audience di

Oggi Eventi Roma

Non sai cosa fare oggi a Roma? Scopri gli eventi imperdibili che la città ha da offrire! Dalle mostre d’arte ai concerti, dagli spettacoli teatrali agli eventi per bambini, troverai sicuramente qualcosa di interessante.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

La Città Eterna ha voluto celebrare questo momento con un percorso che è molto più di una staffetta: è un racconto vivente di storia, cultura e passione sportiva. Ogni tappa romana, ogni monumento sfiorato dalla Torcia, diventa un ponte tra il glorioso passato della città e l’attesa vibrante dei Giochi che stanno per arrivare.

Gli orari della Tappa 1 a Roma

Roma – ore 09:20 : partenza dallo Stadio dei Marmi

: partenza dallo Roma – ore 19:30: arrivo in Piazza del Popolo

Il percorso: un omaggio alla Roma eterna

La Torcia Olimpica ha preso il via alle 09:20 dallo Stadio dei Marmi, uno dei templi dello sport capitolino, gremito di appassionati, scolaresche e cittadini pronti a salutare l’inizio di questa avventura.

Da lì il viaggio continua tra alcuni dei luoghi più iconici della città:

Città del Vaticano , con il suo abbraccio spirituale

, con il suo abbraccio spirituale Castel Sant’Angelo , simbolo di storia e resistenza

, simbolo di storia e resistenza Largo Argentina , cuore archeologico nel pieno centro

, cuore archeologico nel pieno centro Il Gazometro , manifesto dell’archeologia industriale contemporanea

, manifesto dell’archeologia industriale contemporanea Piazza San Pietro , centro nevralgico della cristianità

, centro nevralgico della cristianità Piazza del Popolo, grande scenografia urbana scelta come traguardo serale

Un percorso di oltre 30 chilometri, pensato per raccontare Roma in tutte le sue sfumature, dai quartieri storici alle piazze monumentali.