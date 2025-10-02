Quando una persona giunge a Roma resta esterrefatto da così tanta bellezza: musei, parchi, viuzze dove assaporare i sapori genuini e la tradizione della città eterna. Ogni luogo ha un proprio significato. E’ il caso della Via Appia, una delle zone più amate e conosciute. Il suo nome racchiude un dettaglio che in pochi sanno. Scopriamolo.

Roma, Via Appia: il vero significato del nome

La storia della Via Appia risale al 312 a.C. quando il censore Appio Claudio Cieco decise di realizzare un nuovo asse viario che faceva da collegamento tra Roma e Capua affinché fosse agevolato il movimento veloce delle truppe romane verso il meridione durante la seconda guerra sannitica.

A seguire, il percorso venne prolungato fino al porto di Brindisi. A quel punto, la strada collegava la Grecia, l’Oriente e l’Egitto, ed era indispensabile per le spedizioni militari, i viaggi e i commerci. Grazie a tale funzione la via Appia divenne una delle più importanti nel mondo romano. Pensate che il poeta Stazio nel I secolo d.C. la definì “la regina delle strade”.

Tutti credono che il nome della via Appia faccia riferimento alla funzione o al luogo a cui era diretta. In realtà, esso risale al nome del magistrato che ha deciso di costruirla.

Le caratteristiche della strada

La via Appia è una strada ancora oggi molto trafficata dalle persone che si concedono una passeggiata tra le bellezze romane. Larga circa 4,10 m, si trattava di una misura che permetteva una circolazione agevole nei due sensi. I marciapiedi laterali erano larghi circa 3,10 m contornati da numerosi monumenti funerari.

Intorno vi erano tanti villaggi di contadini che nel corso dei secoli scomparvero per dare spazio alle dimore dove i ricchi romani riposavano lontano dal caos della città eterna.

Protagonista di tanti eventi

Via Appia è stata la protagonista di molti eventi ma ha sempre mantenuto un perfetto stato di conservazione. Viene ricordata nell’epilogo della rivolta di Spartaco, in cui 6000 ribelli furono catturati e crocefissi proprio lungo la strada.

FOTO: SHUTTERSTOCK