Perché si dice abbozzare e cosa significa questa espressione nel dialetto romano?

Roma è una città dalle mille sfaccettature, non solo è bella ed è ricca di storia, tradizione e cultura ma possiede anche un dialetto ineguagliabile e invidiato dal resto d’Italia. Modi di dire, espressioni e frasi vengono riprese anche da altri, assumendo a volte un altro significato. Oggi vogliamo parlarvi del termine abbozzare che in italiano significa una determinata cosa, in romano un’altra completamente diversa.

Perché si dice abbozzare? Origine, significato e altre curiosità

Il termine “abbozzare” in italiano significa fare una bozza di qualcosa oppure deformare un oggetto come un’automobile. Nel dialetto romano, invece, “abbozzare” vuol dire trattenersi, portare pazienza nei confronti di una situazione o una persona fastidiosa.

Secondo qualcuno, questa parole rimanda al modo di dire “v’avemo fatto i bozzi“ che, però, avrebbe un altro significato. Infatti, questo modo di dire significa mostrare la propria superiorità nei confronti di qualcosa.

Altri modi di dire del dialetto romano

Il dialetto romano è ricco di modi di dire come Fare il giro di Peppe, Fare il portoghese, Senti che Gianna, Morto ‘n papa se ne fa n’artro, Chi ce pensa resta senza, pagare alla romana e ognuno ha un proprio significato.

Pagare alla romana al ristorante o al bar, per esempio, significa dividere il conto in parti uguali. Stamo a fa er giro de Peppe indica alcune situazioni in cui per arrivare a qualcosa si effettua un’operazione superflua e molto lunga. Poi ancora fare il portoghese significa usufruire di un servizio senza pagarlo.

Insomma, sono tante le espressioni romane conosciute da tutti e utilizzate non solo nella Capitale che strappano un sorriso ai turisti quando ne vengono a conoscenza e imparano alcune parole tipiche del dialetto di Roma.

