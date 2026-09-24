Perché a Roma alcune finestre sono murate? Dietro questo curioso dettaglio si nasconde una storia particolare.

Andando in giro a piedi per Roma, basta alzare lo sguardo verso le facciate di alcuni palazzi storici per notare un dettaglio abbastanza curioso: sulle facciate di alcuni palazzi ci sono delle finestre chiuse, murate o addirittura soltanto dipinte sul muro. A prima vista sembra una scelta semplicemente decorativa, ma la verità è che dietro queste aperture “fantasma” si nasconde una storia molto più particolare, legata alla storia della Città Eterna.

LEGGI ANCHE: La radio come luogo a Milano trova una nuova frequenza

Perché a Roma alcune finestre sono murate? La storia ci racconta il motivo di questa scelta architettonica

Andiamo con ordine e partiamo dalla spiegazione, che ci porta nel Settecento, quando a Roma, come in altre città italiane ed europee, venne introdotta una tassa sulle finestre. Le aperture delle abitazioni erano considerate un indicatore di benessere: avere molte finestre significava disporre di ambienti più luminosi e ariosi e, quindi, essere presumibilmente più ricchi.

LEGGI ANCHE: Roma, se entri in questo cortile ti sentirai osservato: lo strano palazzo vicino a Largo Argentina

L’imposta veniva calcolata in base al numero delle finestre presenti sulla facciata dell’abitazione e, in alcuni casi, anche alle loro dimensioni. Le abitazioni più modeste potevano essere esentate o tassate soltanto oltre una determinata quantità di aperture, mentre i grandi palazzi risultavano maggiormente colpiti.

La conseguenza fu piuttosto concreta: per ridurre il tributo, alcuni proprietari decisero di murare le finestre già esistenti. Ma chiudere un’apertura rischiava di rompere l’armonia e la simmetria delle facciate.

Nacque così anche la soluzione più scenografica: dipingere sul muro delle finestre finte, realizzate con effetti di trompe-l’œil per simulare persiane, cornici e profondità. In questo modo il palazzo conservava il proprio equilibrio estetico pur avendo meno aperture effettive.

Oggi quella tassa non esiste più, ma alcune facciate romane conservano ancora una traccia visibile di questa singolare pagina della storia urbana della città.

@shutterstock

@shutterstock

Photo Credits: Shutterstock