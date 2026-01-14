Nella giornata di oggi, 14 gennaio 2026, diversi cittadini hanno segnalato il sorvolo di elicotteri delle forze dell’ordine su varie zone del centro di Roma. L’attività è riconducibile a un controllo straordinario del territorio attualmente in corso nelle aree adiacenti alla stazione di Roma Termini, uno dei principali snodi ferroviari nazionali e punto strategico per la mobilità urbana e turistica della Capitale.

L’operazione è coordinata dal Comando provinciale dei carabinieri di Roma ed è finalizzata al contrasto della microcriminalità e al rafforzamento della sicurezza urbana in una zona caratterizzata da un’elevata affluenza quotidiana di pendolari, turisti e residenti.

Il dispositivo messo in campo è particolarmente articolato e prevede l’impiego di elicotteri, unità cinofile e reparti specializzati. Oltre ai militari delle compagnie territoriali, partecipano all’operazione uomini e mezzi del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania”, reparto d’eccellenza specializzato in interventi ad alta complessità operativa. Il supporto aereo è garantito da un elicottero del Nucleo elicotteri carabinieri di Pratica di Mare, impegnato nel monitoraggio dall’alto e nel coordinamento delle attività a terra.

I controlli si concentrano in particolare su piazza dei Cinquecento e sul quadrilatero urbano compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D’Azeglio e via Amendola, aree ad alta densità di passaggio. I militari stanno procedendo all’identificazione di soggetti di interesse operativo e al controllo della regolarità della presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari, in collaborazione con l’Ufficio immigrazione della questura di Roma.

All’azione partecipano anche i militari della Guardia di finanza del comando provinciale di Roma, con il supporto dei Baschi Verdi, impegnati nelle verifiche di competenza economico-finanziaria. Parallelamente, il Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) e il Nucleo ispettorato del lavoro stanno effettuando controlli amministrativi sugli esercizi commerciali della zona, con particolare attenzione al rispetto delle norme igienico-sanitarie e alla regolarità delle posizioni lavorative.

Lungo le principali arterie stradali che circondano lo scalo ferroviario sono inoltre attivi posti di controllo per la verifica dei veicoli e della circolazione. Il dispositivo è integrato dal personale di Ama, impegnato nelle operazioni di pulizia e sanificazione delle aree interessate, dalla Sala operativa sociale di Roma per l’assistenza alle persone in condizioni di fragilità e dal 118 per eventuali emergenze sanitarie.

L’intervento rientra nel più ampio piano di potenziamento dei controlli nelle aree sensibili del Lazio, con particolare attenzione ai nodi di trasporto della città di Roma, e spiega il motivo dei sorvoli degli elicotteri avvertiti oggi da molti cittadini.