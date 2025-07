In Italia da sempre la maggior parte delle persone va in vacanza ad agosto, come mai? Ecco cosa c’è dietro a tale decisione

Siamo giunti ad aprile di questo 2025 ed è arrivato il momento di organizzare le vacanze estive. C’è chi ogni anno si riduce ad un viaggio low cost e chi, invece, ama decidere tutto per tempo così da non trovare sorprese. Nonostante nell’ultimo decennio anche in Italia qualcuno ha iniziato a partire in periodi diversi, la maggior parte, però, predilige ancora il mese di agosto. Ma qual è il motivo dietro Scopriamolo.

Perché in Italia si predilige agosto come mese per andare in vacanza

Il mese di agosto è un periodo di riposo fin dall’antichità quando l’imperatore Augusto istituzionalizzò le celebrazioni creando le Feriae Augusti, riposo di Augusto, che cadevano all’inizio del mese. Dalle Feriae deriva Ferragosto.

Dopo la nascita del cristianesimo, la Chiesa cattolica accettò la festa e a partire dal VII secolo le associò alla celebrazione dell’Assunzione di Maria in cielo, spostandola alla metà del mese.

In generale, invece, quando si parla di vacanze si fa riferimento all’estate perché è proprio in quei mesi, luglio e agosto per l’esattezza, che i lavori agricoli sono fermi. Pensiamo al grano, esso si miete a giugno per poi essere raccolto in autunno.

Una tradizione solo italiana

Andare in vacanza ad agosto è una tradizione italiana. Infatti, in altri paesi europei ed extra continentali le ferie sono omogenee, distribuite in modo diverso rispetto al nostro paese. Anche le scuole spesso hanno un inizio e una fine differente rispetto a quelle in Italia.

Non solo, in Italia la chiusura delle scuole è di circa tre mesi e tale aspetto grava spesso sulle famiglie che devono trovare una soluzione per quel periodo come l’aiuto di una baby-sitter, campi scuola che, però, sono a pagamento.

In molti altri Stati, invece, soprattutto nella parte settentrionale del continente, le vacanze estive durano 6-8 settimane. Francia, Germania, Regno Unito per esempio. In altri casi, nell’area del Mediterraneo, la durata è di 10-12 settimane, per esempio in Grecia, Spagna, Portogallo.

FOTO: SHUTTERSTOCK