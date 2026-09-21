A Roma quasi ogni piazza ha una chiesa, ma Campo de’ Fiori fa eccezione: tra palazzi e bancarelle non ospita alcun edificio religioso.

Le chiese a Roma praticamente non si contano e la Capitale pare avere una regola non scritta: per ogni piazza ci deve essere una chiesa. A sfuggire a questa regola, tuttavia, tra palazzi e bancarelle c’è Campo de’ Fiori. Nonostante sia una delle piazze più celebri della Città Eterna, non ospita infatti nessuna chiesa. Un dettaglio facile da ignorare, ma sorprendente in una città disseminata di edifici religiosi. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa particolarità?

Mercato, patibolo, simbolo laico. Perché Campo de’ Fiori è l’unica piazza di Roma senza una chiesa?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nome del luogo già da solo ci racconta qualcosa delle sue origini: fino al Quattrocento la zona era sostanzialmente un campo non ancora urbanizzato. La trasformazione iniziò sotto papa Callisto III, quando nel 1456 l’area venne lastricata e attorno allo spazio sorsero palazzi e botteghe. A differenza di tante altre piazze romane, quindi, Campo de’ Fiori non nacque intorno a una chiesa.

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La sua vocazione rimase soprattutto civile e commerciale. Mercanti, artigiani e scene di vita quotidiana occuparono progressivamente questo pezzo di città, che nei secoli fu utilizzato anche per le esecuzioni pubbliche. Proprio qui, il 17 febbraio 1600, venne messo al rogo Giordano Bruno, condannato per eresia. Quell’episodio sarebbe diventato il momento più celebre e drammatico della storia della piazza.

L’assenza di una chiesa, ad ogni modo, è precedente alla morte di Giordano Bruno e non può essere spiegata soltanto con il suo rogo. La figura di Bruno, però, ha finito per rafforzare enormemente l’identità del luogo. Nel 1889 al centro di Campo de’ Fiori venne inaugurato il monumento realizzato da Ettore Ferrari, trasformando il filosofo simbolo della laicità in uno dei simboli più riconoscibili della “piazza senza Chiesa”.

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